Motorola Moto G9 Plus si E7 Plus au fost prezentate

Motorola si-a reimprospatat segmentul mijlociu cu doua noi telefoane.

Motorola E7 Plus este echipat cu procesorul Snapdragon 460 alaturi de 4GB Ram si 64GB pentru stocare. Ecranul este de tip LCD, are o diagonala de 6.5 inch si din pacate o rezolutie doar HD. Autonomia ar trebui sa-i fie excelenta: bateria are o capacitate de 5000mAh, Motorola declarand o autonomie de 2 zile. Incarcarea este la 10W. Senzorul de amprenta este fizic integrat in senzorul Moto de pe spatele telefonului.

Pe partea foto, pe spate avem doar doi senzori: unul principal de 48MP si unul de 2MP de adancime. Frontal, intr-un teardrop avem camera de selfie-uri de 8MP.

Pretul ar trebui sa fie in jur de 255$.

Moto G9 Plus foloseste procesorul Snapdragon 730G, desi ar fi fost frumos sa foloseasca 732G, varianta revizuita. Telefonul are doar 4GB Ram si 128GB pentru stocare. Ecranul este generos, de 6.8 inch, FullHD+ tot de tip LCD. Bateria are tot o capacitate de 5000 mAh si vine la cutie cu incarcare rapida la 30W.

Pentru fotografie s-a folosit un senzor de 64MP, alaturi de unul ultra-wide de 8MP, 2MP senzor de adancime si 2MP pentru macro. Frontal intr-un holepunch o camera foto de 16MP.

Senzorul de amprenta este plasat lateral, iar printre alte specificatii ce merita mentionate se numara suportul Bluetooth 5.0, jack-ul de 3.5mm, NFC si card micro SD. Va costa undeva pana in 400euro.

Ambele telefoane mi se par destul de greu de recomandat avand in vedere ca Poco X3 NFC va avea un pret in jurul sumei de 1000RON, iar specificatiile acestuia le gasiti in articolul de aici.