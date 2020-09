Review SSD Samsung 970 Pro + tutorial upgrade laptop

Am discutat in numeroase articoale despre importanta SSD-urilor in laptop-uri sau sisteme desktop. Nu incetam sa va batem la cap sa faceti upgrade la un SSD, deoarece performanta rezultata va schimba radical felul in care va functiona sistemul voastru.

De data aceasta am primit la test un SSD de la Samsung, varianta 970 PRO de 512GB, format M.2 si interfata PCI Express 3.0 x4. Este un SSD foarte performant si cu un pret mai ridicat decat alte modele de aceeasi capacitate.

Insa modelul acesta este destinat utilizatorilor hard core, utilizatorilor care chiar au nevoie de un SSD rapid in sistem pentru productivitate. Eu l-am instalat pe laptop-ul de la birou (o sa vedeti in video) si il voi utiliza de acum strict pentru productivitate.

Tehnic vorbind, Samsung 970 Pro aduce un controller Samsung Phoenix si un DRAM Cache de 512MB. Vitezele promise de Samsung sunt foarte mari si se regasesc si in practica, lucru foarte important.

La citire avem o viteza maxima de 3500MB/s, iar la scriere o viteza maxima de 2300MB/s. IOPS-ul maxim random 4KB la citire si scriere este de 370K si respectiv 500K IOPS maxim. TBW-ul dat este de 600TB, adica o valoarea foarte mare care inseamna ca SSD-ul va avea o viata lunga.

MTBF-ul este de 1.5 milioane ore, temperatura de operare este intre 0 si 70 grade Celsius, iar consumul declarat in idle si load este de 0.03W si respectiv 5.2W. Are suport TRIM, SMART si criptare de date AES 256bit, lucru foarte important mai ales pe un laptop. Ajungem si acolo.

Evident, am montat SSD-ul pe un laptop cu o configuratie foarte buna: AMD Ryzen 7 4800H si 8GB RAM. Este laptop-ul meu de la birou care mai are un SSD de 2.5 inch pentru stocare.

Cate teste poti face pentru SSD? Am rulat Crystal Disk Mark si AS SSD, doua benchmark-uri populare si un benchmark in aplicatia Samsung Magician. SSD-ul se monteaza incredibil de usor si pentru asta am facut si un tutorial ca sa vedeti si voi care sunt pasii. Tutorialul se aplica pentru laptop-urile care au slot M.2.

SSD-ul este stabil, rece si ofera performanta promisa de producator. Primesti viteza si fiabilitate, iar daca lucrezi in programe profesionale sigur o sa iti doresti un SSD rapid si care sa nu te lase in drum dupa scurt timp. Foloseste memorii proprietare Samsung alaturi de un controller proprietar Phoenix. Samsung produce memorii de ani de zile si produce inclusiv pentru alti producatori. Sunt in topul producatorilor, iar SSD-ul oferite de Samsung s-au dovedit cele mai fiabile.

Daca esti doar un user normal si ai nevoie de un SSD care sa iti faca sistemul mai rapid, atunci 970 Pro te va tine probabil si o viata datorita acelui TBW de 600TB.

Aplicatia Samsung Magician este foarte utila daca vrei sa vezi statusul SSD-ului. Iti arata temperatura de operare, in ce stare se afla SSD-ul si poti vedea inclusiv vitezele de scriere sau citire. Il poti optimiza pentru Windows 10, poti crea partitii noi sau poti sa-l criptezi.

Criptarea AES 256bit este utila mai ales pe laptop-uri. Daca cineva ti-a furat laptop-ul sau vrea sa acceseze partitia cu SSD-ul, avand criptarea activata nu va putea vedea datele decat daca stie parola. Fara parola nu poate accesa datele, iar ca sa sparga parola este imposibil. Criptarea este utila nu doar ca poti parola SSD-ul sau partitia respectiva ci previne „spargerea” acestuia.

In concluzie, Samsung 970 Pro este un SSD rapid destinat utiliatorilor care isi doresc performanta maxima si care folosesc laptop-ul sau desktop-ul in productii multimedia. Este usor de instalat, este in format M.2 cu interfata PCI Exress 3.0, iar pretul nu este unul foarte mare pentru ceea ce ofera.

Il gasiti la eMAG la 904 lei sau la PC Garage la 936 lei. Si apropo, am filmat tutorialul cu noul Samsung Galaxy Note 20 5G pe care il avem la test.