Motorola Ready For – ce este, cum functioneaza si la ce te poate ajuta + Motorola Moto G200 5G

O surpriza foarte placuta a venit din partea Motorola. Am primit la test un telefon foarte interesant, Moto G200 5G, dar am vrut sa facem mai mult decat sa va prezentam telefonul. Platforma Ready For de la Motorola este un semn ca telefoanele sunt mai puternice decat credem noi. Astazi o sa va arat cum puteti sa va faceti un calculator folosind un telefon si un cablu USB Type C.

Vom imparti acest articol in doua capitole. In prima parte o sa discut despre Ready For, platforma Motorola prin care iti poti folosi telefonul pe post de calculator, iar printr-un cablu USB C conectat la telefon si un monitor poti sa ai un calculator functional oriunde.

Ideea aceasta nu este noua. Faptul ca devine din ce in ce mai populara ma bucura si mi-as dori sa vad acest sistem implementat si la alti producatori. Doar asa poate deveni mai bun.

Ce face mai exact Ready For? Este foarte simplu. Cu un cablu USB C legat la monitor si telefon poti transpune imaginea telefonului in oglinda pe monitor. Banal. Interesant este faptul ca poti face mai mult si anumte sa ai o interfata desktop a propriului telefon.

Astfel, cu un mouse si o tastatura poti naviga prin telefon si poti lucra asa cum o faci in mod normal pe un laptop sau un PC.

Desi interfata este un pic diferita, sunt lucruri familiare. Zona din dreapta jos este similara cu cea din Windows si poti usor sa ai acces la functii precum Wi-FI, volum, notificari si altele.

Iar in stanga jos la fel. Zona seamana cu ce avem pe Windows si de acolo poti accesa rapid aplicatiile telefonului sau meniul de acasa. Simplu si cat se poate de intuitiv.

Cu un mouse si o tastatura wireless poti avea control rapid la orice. Poti naviga prin aplicatiile telefonului mult mai rapid si diferit, iar experienta este una placuta si noua. Vezi altfel lucrurile atunci cand incepi sa folosesti aceleasi aplicatii, dar in loc de un deget pe ecran sa ai un mouse cu care sa navighezi prin aplicatia eMAG sa zicem.

De fapt, multe aplicatii devin inutile atunci cand intri pe modul desktop. Aplicatii de mobil precum eMAG, OLX, Facebook, Messenger, Dropox, Youtube si multe altele, devin inutile pentru simplul fapt ca ai un browser disponibil si un mouse.

Da, le poti folosi in varianta lor de mobil, dar nu mai e cazul iar de multe ori te incurca.

Cumva trebuie sa uiti ca mai folosesti un telefon si sa te obisnuiesti cu ideea ca acum ai un calculator. Este greu la inceput dar foarte interesant.

Evident ca toata experienta se schimba. Ai acces la fotografii pe un ecran mai mare, poti face o video conferinta mai de calitate si te poti juca mult mai bine pe un ecran mai mare. Si lucrurile nu se opresc aici.

Eu am folosit un cablu USB C, dar daca ai un televizor smart te poti conecta via wireless si atunci cablul dispare din ecuatie. Eu nu am avut la dispozitie un televizor, dar imi pot imagine ce usor este sa te uiti la poze direct pe televizor, sa te joci sau sa vezi poate un videoclip din telefon.

Iar ecranul telefonului poate fi folosit drept trackpad in momentul acela daca nu dispui de un mouse. Trebuie doar sa stai cu telefonul in pozitia corecta, nu intors.

Ready For poate fi util in mai multe scenarii. Fie cand esti acasa si vrei sa vezi continutul pe un ecran mai mare, fie la birou cand vrei sa lucrezi eficient si nu dispui de un laptop. Sunt cazuri si cazuri, depinde doar de tine la ce vrei sa-l folosesti in cea mai mare parte.

Dar telefonul? Cum e telefonul?

Telefonul este unul neasteptat de bun. A trecut ceva timp de la ultimul Motorola testat de mine, dar stiu ca ofera in general modele foarte bune. Tata are un Motorola cumparat la recomandarea mea si merge bine si astazi.

Eu cand ma gandesc la Motorola ma gandesc atat la perioada din 2014 cand au venit cu primele G-uri si au rupt piata, dar si la perioada in care telefoanele cu clapeta erau la moda.

In prezent, Moto G200 5G este un telefon bine dotat. A fost lansat de curand in 2022 si are specificatii foarte bune, dar si un pret incredibil de bun.

Snapdragon 888+

Ecran de 6.8 inch la 144Hz, HDR10, 1080 x 2460 pixeli

128GB sau 256GB stocare

8GB RAM

Camera foto principala de 108MP + 13MP ultra wide si 2MP depth

Filmare 4K la 30FPS

Senzor de amprenta in butonul lateral

Baterie de 5000mAh

Incarcare rapida 33W

Pe hartie este un telefon puternic si cu o baterie mare, iar memoria este una normala pentru aceasta gama de pret. Practic, Moto G200 este un flagship killer in termeni mai traditionali, oferind un procesor puternic, memorie generoasa si o camera buna, dar venind fara briz-briz-uri la pachet.

Este un telefon excelent pentru cei care vor strictul necesar. Constructia telefonului este una foarte buna, fiind un telefon subtire si usor de tinut in mana, rezistent si cu un spate despre care ai crede ca este metal, dar este un plastic bine de tot finisat.

Ecranul este foarte responsive, nu are delay, este rapid in jocuri si fiind luminos se vede bine si in bataia soarelui.

Mi-a placut ca, desi este un telefon cu o diagonala mare, se tine bine in mana si poti tasta usor. Fata de 13 Pro Max, acest telefon este mult mai comod, mai usor, mai subtire si mai prietenos.

Camera foto are un meniu simplu si aici am mici observatii de facut. In primul rand ca nu functioneaza la 108MP in mod real. Daca vrei sa folosesti toti cei 108MP trebuie sa selectezi modul dedicat de 108MP, in rest o sa faca poze la 12MP.

Meniul la prima vedere este simplu si poti comuta intre Foto si Video, dar ai un meniu ascuns unde o sa gasesti toate setarile si modurile camerei. Imi place ca este simplu la prima vedere si nu te aglomereaza cu diferite informatii inutile de multe ori.

Pozele sunt bune, va las mai jos cateva capturi. Interesant ca atunci cand deschizi camera si te uiti in ecran ai o calitate destul de slaba, dar imediat ce ai facut poza si este procesata totul se schimba. In bine.

Night Mode-ul nu prea m-a dat pe spate, dar la fotografii in lumina zilei telefonul se descurca excelent. Chiar are o camera buna pentru pretul sau.

Autonomia este incredibila in stand-by, iar intr-o utilizare normala cu SIM-ul in telefonul, folosit pentru poze, apeluri, retele sociale si alte activitait, o activitate de 5 ore pe zi cu ecranul aprins, telefonul mai are seara o autonomie de 30-35%. Este foarte bine!

Pentru 2000 de lei, Motorola Moto G200 5G este un telefon excelent. Are un design superb, o autonomie mare, un procesor puternic, o camera foto de nota 8 si un ecran rapid.

Partea software mi se pare excelenta si aici Motorola castiga detasat in fata competitiei. Eu va recomand acest telefon, merita din plin. Il gasiti la eMAG la 1939 lei.