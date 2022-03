Sony WF-C500 – casti true wireless accesibile si bune

Sony are si casti accesibile in portofoliu. Daca ne-am obisnuit sa stim ca ei au doar casti premium, cel putin cele true wireless, trebuie sa ne obisnuim si cu ideea ca au si modele pentru buzunarele mai…putin dotate. Sony WF-C500 sunt niste casti true wireless cu un pret bun si s-ar putea sa-ti atraga atentia.

Ele costa 349 lei la Altex si in zona asta de pret gasesti muuulte chinezarii. Ai multe optiuni aici si e greu sa alegi o pereche buna. Cred ca sunt peste 15 perechei pe eMAG in zona asta de pret.

De obicei trebuie sa alegi producatorul mai consacrat. Sony pare sa fie o solutie buna. Le-am testat eu si va spun imediat daca se aud bine sau rau.

In primul rand trebuie sa stiti ca sunt casti cu dopuri. In termeni populari asa se numesc. Imi place ca izoleaza bine sunetul si nici nu stau rau in urechi. Ai oricum in pachet niste bureti mai mici sau mai mari.

Apropo, cutia pare sa fie facuta din carton reciclat, dar au pus in tean de maculatura la interior, probabil manuale de utilizare in mai multe limbi. Mi-a fost frica sa ma uit, dar asa face Sony in general. Mi se pare o risipa.

Sa revenim la casti. Acestea ofera o autonomie de 10 ore fara cutie si inca 10 ore prin bateria cutiutei. Deci 20 de ore de muzica. Sunt certificate IPX4, sunt compatibile cu diversi asistenti vocali, au microfon integrat pentru apeluri si sunt compatibile si cu laptop-uri sau PC-uri care au Bluetooth prin Swift Pair.

Frecventa lor de raspuns este intre 20Hz si 20.000Hz, deci teoretic redau bine si joasele si inaltele. Difuzoarele lor sunt de 5.8mm, destul de mari, dar au si o aplicatie daca vrei sa le mai reglezi tu ulterior.

Sunt casti fara prentetii, fara prea multe tehnologii (mai deloc) dar ofera un pret bun si un design okay. Cutia nu prea mi-a placut, plasticul pare sa fie unul dubios. Dar sa fim seriosi, sunt niste Sony, nu le cumperi pentru cum arata ci pentru cum se aud.

Si aici vine partea interesanta. Aceste casti Sony, chiar daca nu au un design stralucit, au un sunet foarte bun. Excelent chiar! Sony a stiut unde sa faca economie. Au taiat de la design, de la cutie, au taiat din functiile software (inutile de multe ori) si au lasat acelasi sunet de calitate intalnit si pe castile lor mai scumpe. Se aud impecabil.

Eu folosesc zilnic Airpods Pro, iar sunetul este similar. Eu asta folosesc drept referinta. Din aplicatie ai acces la un egalizator cu diferite preseturi, dar poti sa-l faci si tu manual cum doresti.

Castile merita fiecare ban dat pe ele daca poti sa treci cu vedere design-ul si cutia. Ele stau bine in urechi, foarte comode, se aud excelent si le pot recomanda.

Costa la Altex 349 lei.