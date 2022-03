iPhone SE 3 are autonomie mai bună decât Samsung Galaxy S22 și Pixel 6

iPhone SE 3 nu a fost primit cu prea mare entuziasm, având același design învechit ca predecesorul său, un ecran minuscul și un preț neașteptat de mare. iPhone SE 3 vine însă cu ultimul SoC Apple A15 Bionic, iar asta îi asigură performanțe aproape la fel de bune ca pe seria iPhone 13. Noul model este mai puternic, consumă mai puțină energie și are baterie ceva mai mare, iar în primele teste de autonomie pare că se descurcă excelent.

First full day with the iPhone SE!!! Impressive AF! Outlasts my S22 and Pixel 6!!! 😃 pic.twitter.com/t1ZTZr0o6x

— Gadgetsu (@KungFuGadgetsu) March 21, 2022