Cel mai nebun telefon lansat pana acum este Nubia Red Magic 6 Pro – Snapdragon 888, ecran la 165Hz si 16GB RAM

Am trait sa o vad si pe asta. Practic este un telefon cu specificatii mai bune decat multe calculatoare. Chiar daca nu isi are rost o comparatie cu un PC, nu este de ignorat faptul ca acest telefon are mai multa memorie RAM decat multe PC-uri si un ecran la 165Hz fata de majoritatea ecranelor de 60Hz de pe monitoarele clasice.

Unde mai pui ca are 512GB stocare, incarcare la 120W (pana si laptop-urile din gama consumer au incarcatoare mai mici) si ruleaza Android 11. Ecranul este un Super AMOLED FHD de 6.8 inch, iar rata de refresh este adaptiva fiind cuprinsa intre 30Hz si 165Hz. De asemenea, are un multi-touch sampling rate cuprins intre 360Hz si 500Hz. Ecranul are un gamut de culoare pe 10 bit si un senzor de amprenta integrat in el.

Are nevoie si de o racire adecvata, iar ventilatorul care asigura o racire optima merge pana la 20.000RPM pe varianta Pro a telefonului. Cat despre camere, modest. Trei unitati de 64, 8 si 2MP. Dar nu astea conteaza. Telefonul are memorie de ultima generatie UFS 3.1, RAM LPDDR5 si procesor lansat recent. Este o bestie pe hartie.

Bateria este de 5050mAh in varianta de baza sau 4500mAh in varianta Pro. Varianta non Pro are incarcator de 65W iar varianta Pro are incarcatorul de 120W cu o incarcare 0-50% in doar 5 min.

Pret? Difera de la o configuratie la alta. Varianta cu cea mai putina memorie costa 587 euro si primesti 8/129GB. Varianta de top cu 12/256GB costa 680 euro. Pentru varianta Pro a telefonului aveti 12/128GB la 680 euro sau 1020 euro pentru varianta de top cu 18/512GB.