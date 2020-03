Netflix a confirmat – limiteaza fluxul video in Europa

Ce se intampla cand toata lumea sta acasa si se uita la seriale pe Netflix? Aparent se blocheaza internetul.

Acest articol este o completare la ceea ce a scris Darius ieri. Netflix doar a confirmat ca va limita fluxul video cu 25% in Europa pentru a pastra o buna functionare a infrastructurii. Asta inseamna ca tu, utilizator de Netflix, nu mai poti vedea seriale sau filme in HD. Nu se stie inca cum va proceda Netflix in aceasta situatie.

Fie continutul HD/4K va fi transmis in SD, fie acesta va fi disponibil cu ratia. Asteptam un raspuns oficial.