Nokia 5.3 Review: Android One cu autonomie excelenta

Nokia 5.3 este unul din mid-rangerele anului 2020 pregatit de Nokia pentru cei care doresc un telefon cu Android curat si la un pret accesibil. L-am folosit timp de 2 saptamani pentru a vedea daca noul terminal este competitiv in segmentul sub 1000RON.

Cuprins review

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Vorbim despre un telefon cu un pret de achizitie sub 1000RON dupa cum va spuneam mai sus, asa ca metalul si sticla cam ies din discutie la capitolul constructie. Ecranul lui Nokia 5.3 este protejat de sticla Gorilla Glass 3, dar rama si spatele telefonului sunt realizate din plastic. Plasticul folosit este placut la atingere, telefonul nu este alunecos, iar amprentele nu stau aproape deloc pe el. Ecranul este drept, iar colturile si marginile de pe spatele telefonului au mici curburi astfel incat este usor de tinut in mana. Este destul de subtire, iar ca dimensiuni este in aria unui Galaxy S10+. Inaltimea bumperului de la camera foto este modica si nu poti curata cartofi cu el. Telefonul este dual SIM, iar sertarul cartelelor suporta doua cartele si un card SD in acelasi timp spre deosebire de alte telefoane unde trebuie sa alegi intre doua cartele sau cartela plus card SD. Portul de 3.5mm a ramas prezent.

Pe partea de design, Nokia 5.3 pastreaza linia lui 7.2: camera frontala se afla intr-un tear-drop, iar pe spate modulul camerelor foto se afla intr-un cerc. Screen-to-body ratio este de 82.3%. Pe partea stanga avem buton dedicat pentru Google Assistant, iar pe partea dreapta gasim butonul de volum si deblocare. Butonul de deblocare are incorporat un led de notificari in el. Senzorul de amprenta a ramas fizic si se afla pe spatele telefonului, intr-o pozitie comoda sub modulul camerelor foto.

As fi pus mai multe poze live cu telefonul, dar din pacate am reusit sa-l sparg: mi-a cazut din buzunar cand m-am urcat in masina mea super inalta.

Software si performanta

Nokia 5.3 ruleaza cea mai recenta versiune de Android One (10) si cu actualizarile de securitate ale lunii iunie. Asa cum ne-am obisnuit, Android One este curat, aerisit si cu aplicatiile din suita Google de care ai nevoie preinstalate.

Pe partea hardware, procesorul folosit este octa-core-ul Snapdragon 665 realizat pe o tehnologie de 11nm, gasit de altfel si in Xiaomi Mi A3. Memoria RAM este de 4GB, iar pentru stocare 64GB cu posibilitate de extindere prin card SD. Cred ca este cel mai puternic procesor gasit in segmentul pe care il ataca.

Telefonul se misca foarte bine si raspunde la comenzi fara probleme. Este mult mai fluid in utilizare decat un Galaxy A51 spre exemplu care foloseste un procesor mai slabut si este mai scump.

Pentru curiosi am rulat si un test Geekbench.

Ecran si sunet

Ecranul lui 5.3 are o diagonala de 6.55inch si este de tip IPS LCD. Acum locul in care unii vor stramba din nas este rezolutia: 720×1600. Xiaomi Mi A3 a avut acelasi minus, dar raportat la o diagonala mai mica. Faptul ca ecranul este IPS LCD insa ajuta, rezolutia chiar nu deranjeaza absolut deloc si doar cineva priceput va sesiza ceva „suspicios”. Chiar si daca folosesti un wallpaper alb simplu nu vei sesiza pixelii. Culorile sunt placute si este utilizabil in lumina puternica fara probleme. Un singur minus am sesizat aici care este posibil sa se poata corecta din software: luminozitatea ecranului coboara cateodata putin mai mult decat e cazul cand telefonul este utilizat in intuneric/lumina slaba.

Pe partea audio insa lucrurile sunt cam mediocre. Singurul difuzor produce sunete foarte ascutite. Nu poti asculta muzica la difuzorul telefonului intrucat e deranjant. Daca sunteti ca mine si urmariti cate un stand-up comedy pe telefon sau urmariti ce mai zici greii influenceri Unbox Therapy sau MKBHD este in regula. Partea buna este ca are portul de 3.5mm.

Camera foto si video

O camera modesta care produce poze modeste, cam asta ar fi rezumatul. Camera principala foloseste un senzor de 13MP si este ajutata de AI. Dupa cum veti vedea in pozele de mai jos, detaliile nu sunt grozave, dar pozele sunt suficient de bune pentru a fi folosite pe retelele de socializare, iar unele chiar si la rezolutie mare.

Senzorul ultra-wide este de 5MP, iar pozele realizate sunt utilizabile. Se observa ca HDR-ul ii da batai de cap.

Selfie-urile sunt realizate cu ajutorul unui senzor de 8MP:

Poze in lumina slaba nu exceleaza, dar sunt peste un flagship de acum 3 ani:

Baterie

Ei bine daca rezolutia ecranului v-a lasat cu buza umflata, va spun acum ca ecranul respectiv cuplat cu bateria de 4000mAh se impaca extraordinar. Autonomia este excelenta si am ajuns de mai multe ori la 2 zile de utilizare (scos luni dimineata la 8 din priza full si bagat marti seara la ora 21 la incarcat). Media este de peste o zi jumatate in cazul utilizarii mele, cu un screen on time intre 6 si 8 ore. Un utilizator moderat ar putea ajunge probabil si la 3 zile. Partea mai putin buna aici este incarcarea la doar 10W, astfel ca are nevoie de cam 2 ore si jumatate pentru o incarcare completa. Raportat la cat tine bateria insa, chiar daca sta jumatate de ora la incarcare va asigura suficienta autonomie pentru inca 6 ore pe putin.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Nokia 5.3 costa 900RON la eMag sau 880RON la Altex. M-am uitat ce telefoane se gasesc in prezent la pretul asta pe piata si as spune ca Nokia a reusit in sfarsit sa se incadreze ca pret in categoria pe care o ataca. Singurul aspect ce mai trebuie luat in considerare si nu poate fi judecat tine de afinitatea spre o marca anume a clientului. Xiaomi Redmi Note 8T se gaseste tot la 880RON, Galaxy A30s la 850RON, Huawei P40 Lite E la 800 RON, iar Xiaomi Redmi 9 la 800RON. Xiaomi Mi A3, care de fapt a fost singurul concurent pe care il luasem in considerare cand am primit telefonul la test este deja mai greu de gasit la comercianti, iar pretul mai putin atractiv comparativ cu luna august a anului trecut, plus ca a primit deja Android 10 si va mai primi doar 11.

Pro

Android One

autonomie excelenta

poze decente plus suport Google Camera (n-am apucat sa testez, dar gasiti aici APK-ul)

pret competitiv

ecran mare

Contra

putea avea 128GB memorie interna

calitatea sunetelor produse de difuzor