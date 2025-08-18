ASUS și-a redus dependența de China și a relocat peste 90% din producția de PC-uri și plăci de bază în Thailanda, Vietnam și Indonezia

De teama unor eventuale sancțiuni și taxe de import suplimentare impuse de Statele Unite, ASUS și-a relocat aproape toată producția de PC-uri și plăci de bază consumer în Thailanda, Vietnam și Indonezia. Informația a ieșit la iveală în cadrul unei întâlniri cu investitorii, iar reprezentanții ASUS au confirmat că măsura a fost introdusă ca urmare a tensiunilor dintre SUA și China.

De asemenea, compania taiwaneză urmărește să renunțe la fabricile din China și pentru produsele enterprise, iar începând cu ultimul trimestru al anului, aceasta va opta să producă hardware și PC-uri inclusiv în Statele Unite.

Pentru a stimula producția internă și a reduce dependența de China, în luna aprilie a acestui an, administrația Trump a introdus taxe de import de 145% pentru toate bunurile provenite din China, însă ulterior s-a ajuns la o înțelegere, iar acum taxele de import sunt de „doar” 30%. Această situație a adus grave prejudicii producătorilor din afara Statelor Unite și a necesitat implementarea unor scheme logistice complexe, precum și importul unor cantități foarte mari de produse înainte de intrarea în vigoare a tarifelor vamale. Între timp, situația s-a stabilizat, iar prețurile și disponibilitatea produselor s-au îmbunătățit, însă producătorii, în mod special cei de hardware, sunt încă îngrijorați cu privire la un eventual embargo îndreptat împotriva chinezilor. În consecință, aleg să-și diversifice fabricile în alte regiuni și chiar să fabrice o parte din produse în SUA.

Via Tom’s Hardware