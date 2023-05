NVIDIA prezinta oficial RTX 4060 si doua variante de 4060Ti – preturile pornesc de la 1640RON

Zvonurile au fost adevarate, iar gama mainstream este compusa din trei modele.

Toate trei beneficiaza de arhitectura ADA Lovelace, iar nVidia le recomanda pentru gaming 1080p si eSports.

GeForce RTX 4060Ti, varianta cu 8GB va fi disponibila incepand cu 24 mai, cu un pret recomandat pentru piata din Romania de 2200RON. O versiune de 16GB a acesteia – ca sa citez din comunicatul NVIDIA – „pentru cei care vor sa doarma linistiti noaptea de grija memoriei VRAM” va fi disponibila in iulie la un pret recomandat de 2739RON, iar o versiune non TI de 8GB va fi lansata tot in iunie cu un pret de 1640RON.

Intre versiunile TI singura diferenta este memoria VRAM, in rest configuratia este identica. Meritat mentionat faptul ca RTX 4060 are un alt cip comparativ cu modelele Ti.

Toate trei sunt compatibile cu tehnologia de upscaling DLSS 3 si folosesc a opta generatie de NVIDIA Encoder cu AV1 encoding.

Familia RTX 4060 oferă gamerilor pe PC performanță la 1080p, fie că își construiesc un PC pentru gaming sau o stație de lucru asistată de AI. Aceste plăci video oferă un upgrade incredibil, începând de la doar 1,639 RON, lucru care aduce Ada Lovelace și DLSS 3 în mâinile a milioane de oameni din întreaga lume.

a declarat Matt Wuebbling – vice presedinte global marketing NVIDIA GeForce.