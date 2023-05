Vicecampionul mondial și căpitanul reprezentativei de Dota 2 a României vine la Comic Con

East European Comic Con are loc la Bucuresti intre 19-21 mai, la Romexpo, iar vicecampionul mondial și căpitanul reprezentativei de Dota 2 a României va fi prezent.

In prima zi a evenimentului, Omar “w33” Aliwi, roman de origine siriana, îi va provoca pe gameri să-și testeze abilitățile în competiții 1vs1 de Dota 2 și va oferi sfaturi jucătorilor dornici să se îmbunătățească despre pașii necesari pentru a urma o carieră de jucător profesionist în esports.

Omar “w33” Aliwi este vicecampionul celei mai mari competitii de eSports din lume – The International – si de-a lungul carierei de jucator profesionist a castigat premii in valoare totala de 2 milioane de dolari.

Detalii despre programul turneului final al Campionatului Mondial de Esports vor fi impartasite in cadrul booth-ului Digital Throne. De asemenea, participantii vor putea intra in competitii in jocurile pe care echipele nationale din intreaga lume le vor juca în competitie: Counter Strike: Global-Offensive, Dota 2, eFootball, Tekken, Mobile Legends si PUBG Mobile.

Streameri cunoscuti de gaming din tara precum Ovvy, JaxiTV, imoGen, Palash, Andreas si KeTaminol vor organiza in cadrul booth-ului competiiii alaturi de comunitatile lor. Gamerii il vor putea provoca pe Ovvy la meciuri de eFootball, iar imoGen, Palash și Andreas vor susține meciuri 2vs2 de CS:GO.

Booth-ul Campionatului Mondial ii va aduce pe Jaxi si KeTaminol pentru meciuri demonstrative de CS:GO și Mobile Legends, iar competitiile de CS:GO 2vs2 continua alaturi de imoGen, Palash si Andreas. Cei prezenti vor avea sansa de a castiga periferice de gaming precum perechi de casti, tastaturi si mouse-uri, dar și bilete la Campionatul Mondial de Esports de la finalul lunii august.

Digital Throne – simbolul evenimentului – va fi prezentat gamerilor – un tron impresionant pe care vor sta, la finalul turneului din august, campionii mondiali.

Pe langa scenele principale, acolo unde se vor desfasura concertele si competitiile de esports, publicul va putea lua parte la conferințe și talk-uri cu experți din industria esports și cea dezvoltatoare de jocuri video, workshop-uri, sesiuni de meet & greet cu jucători pro.