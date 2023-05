Lucrezi de acasa? Atunci ai nevoie de un birou reglabil! (Viga Upgrade review)

Nu stiu voi, dar eu lucrez de acasa 99% din timp. Ca pentru toata lumea, obiceiul a inceput odata cu pandemia si, ca la majoritaea, nu s-a mai sfarsit. De aceea am zis din start ca atunci cand ne vom muta la noua casa, voi dori un birou reglabil pe inaltime. Mi se pare obligatoriu!

Si asa am si facut, ne-am mutat acum un an de zile si biroul a fost printre primele obiecte de mobilier cumparate. Impreuna cu scaunul de birou. Si l-am luat reglabil din prima iar cea mai buna oferta mi s-a parut pentru biroul de la Ikea. Ei bine l-am folosit cateva luni dupa care m-au contactat cei de la Viva Facilities, de care din pacate nu stiam pana atunci, o companie chiar de la mine din oras, din Timisoara, care se ocupa cu vanzarea de mobilier inca din 2010 si care incepand cu 2017 dezvolta mai multe produse ergonomice pentru angajatii care lucreaza la birou.

Asa a aparut si proiectul „Birou reglabil” prin care si-au propus sa dezvolte, pe langa un birou reglabil pe inaltime, dupa cum spune si numele proiectului, si scaune ergonomice sau alte accesorii de folosit zi de zi la birou.

Ei bine, intre timp au livrat mai bine de 5000 de birouri reglabile in ultimii trei ani si au colaborat cu o multime de companii din domeniul IT, automotive, HR si asa mai departe. Asa ca nu e exclus ca biroul pe care tu lucrezi astazi daca esti la sediu, sa fie facut de ei.

De ce TREBUIE sa ai un birou reglabil?

Nu stiu voi, dar eu, cateodata, dupa o zi de stat non-stop pe scaun (total nerecomandat) am usoare dureri de spate, de fund si poate chiar de cervicala. Asta e si unul din motivele pentru care mi-am dorit un birou reglabil, sa pot sa lucrez si din picioare.

Exista chiar si un articol pe Harvard Health care evidentiaza beneficiile lucratului la birou, din picioare. In primul rand, chiar daca nu trebiue sa te astepti ca vei slabi sau vei preveni obezitatea, un studiu a aratat ca o ora de lucrat din picioare la calculator consuma cu 10% mai multe calorii decat o ora de stat pe scaun. In plus, te ajuta sa combati durerile enuntate de mine mai sus si sa ai o digestie mai rapida dupa masa de pranz.

Evident, cu specificatia ca nu e bine sa treci brusc de la a lucra pe scaun la a lucra din picioare toata ziua. E bine sa alternezi. Si asta fac si eu…

Cum e biroul reglabil de la Viva Facilities

Inca de cand am proiectat casa, am gandit un geam de 2 metri latime in fata caruia sa pun biroul. Si care sa-mi poata oferi lumina naturala din plin, mai ales daca vreau sa filmez video-uri. Ei bine, nu e usor sa gasesti un birou cu latimea de 2 metri, insa asta mi-a placut foarte mult la cel de la Viva Facilities, ca dimensiunea maxima a blatului a fost fix de 2 metri.

Apoi, imi place ca reglarea pe inaltime se face fie tinand apasat pe butoanele sus-jos, fie utilizant una din cele patru memorii. Adica poti salva pana la patru inaltimi diferite pentru lucru. Optiunea asta o vad foarte utila mai ales daca utilieaza doua persoane de inaltimi diferite acelasi birou, si ambele persoane isi pot seta o valoare predefinita pentru stat pe scaun si una pentru lucrat din picioare.

Si pentru ca vorbim de inaltime, biroul poate fi reglat pe inaltimi intre 65 cm si 130 cm (pentru persoane inalte), are un senzor anti-coliziune integrat in motoare (daca motorul simte rezistenta, fie la urcare fie la coborare, se opreste) si poate ridica pana la 120 kg. Asta gratie celor doua motoare Timotion de mare putere. Practic, daca ai un setup generos, cu multe monitoare si accesorii, n-ai de ce sa-ti faci griji ca nu-l va putea ridica.

In rest, ce pot sa spun e ca imi place foarte mult calitatea blatului si am realizat ca un blat alb e mult mai permisiv decat unul negru mat, cum era la biroul anterior. Pe negru se vad toate urmele de praf, „zgarieturile” superficiale si orice imperfectiune. Efectiv trebuia sa-l sterg in fiecare zi daca doream sa arate impecabil.

Altfel, motoarele merg bine, sunt silentioase, ridicarea si coborarea se face rapid dar fluent.

Cum vine ambalat si cum se monteaza?

Din fericire, sa stiti ca nu va retin foarte mult la acest capitol pentru ca montajul si ambalarea sunt foarte simple. Blatul vine infoliat iar restul biroului: picioarele cu motoare, suportul de blat si „panoul” de control vin intr-o singura cutie. Atat.

Iar montajul se face extrem de simplu. Iar cei de la Viva Facilities au chiar si un video despre asta, pe care-l atasez mai jos. Si chiar e atat de simplu. Mie mi-a luat sub o ora.

Dar daca e sa „critic” ceva, atunci e faptul ca manualul de instructiuni pentru operarea motorului nu include si limba romana.

Concluzie! Recomand biroul reglabil?

Clar! Deja sunt aproape doua luni de cand lucrez pe biroul reglabil de la Viva Facilities si mai bine de un an de cand folosesc un birou reglabil. Alternez lucratul de pe scaun cu cel din picioare si chiar ma simt mai bine la final de zi. Mai putin intepenit.

Insa mai am inca de lucru la obicei, ca tot mai uit cateodata sa mai mai ridic. Si da, stiu ca pot sa-mi setez un reminder pentru asta.

Iar biroul in sine n-am cum sa nu-l recomand, pentru ca preturile incep de la 2300 lei (am vazut chiar si cu 2100 cu alt tip de motor) si merg pana la maxim 2700 lei pentru varianta de 2 metri. Ai de ales intre trei culori de blat (alb, gri si mesteacan) si trei culori pentru picioare (negru, alb si gri), livrarea e gratuita si ai cinci ani garantie.

Insa va recomand sa va uitati la ei pe site pentru ca au mult mai multe modele de birouri reglabile.

Si acum in final nu pot sa nu te intreb: tu cum obisnuiesti sa lucrezi, stand sau din picioare?