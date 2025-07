Oferta zilei: carduri cadou PlayStation la jumătate de preț

P├ón─â pe 6 august, Aircash are o ofert─â foarte bun─â pentru cardurile cadou PlayStation Network, care pot fi utilizate pentru achizi╚Ťionarea de jocuri digitale sau abonamente. La cump─ârarea oric─ârui gift card PSN digital din aplica╚Ťia Aircash primi╚Ťi instant 50% cashback pe care ├«l pute╚Ťi retrage ├«ntr-un cont bancar sau utiliza pentru alte cump─âr─âturi. ├Än aplica╚Ťie sunt disponibile gift card-uri cuprinse ├«ntre 50 – 500 lei ╚Öi nu exist─â o limit─â ├«n ceea ce prive╚Öte cashback-ul, ├«ns─â fiecare cont beneficiaz─â de reducere doar pentru o singur─â achizi╚Ťie. Bine├«n╚Ťeles, dac─â dori╚Ťi s─â cump─âra╚Ťi mai multe gift card-uri, pute╚Ťi deschide mai multe conturi de Aircash, dar cu alte date.

Eu am revendicat oferta mai devreme ╚Öi am achizi╚Ťionat un gift card PSN de 500 lei ├«n felul urm─âtor: am f─âcut top-up ├«n Aircash cu cardul bancar, am cump─ârat gift card-ul, iar apoi am ├«nrolat cardul Aircash ├«n Apple Pay ╚Öi am f─âcut top-up pe Revolut cu suma cashback-ului, adic─â 250 lei. Aplica╚Ťia Aircash este disponibil─â pentru Android ╚Öi iOS, iar ├«nregistrarea ╚Öi verificarea identit─â╚Ťii merg foarte repede. ├Än doar c├óteva minute pute╚Ťi face achizi╚Ťia, iar dup─â, dac─â nu mai ave╚Ťi nevoie de contul Aircash, ├«l pute╚Ťi ├«nchide.