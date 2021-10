Serialul Arcane va debuta pe 7 noiembrie pe Netflix și Twitch

Arcane, primul serial produs de Riot Games, va avea premiera locală duminică, 7 noiembrie la ora 04:00 pe Netflix.

Primul episod din serialul Arcane va putea fi urmărit de fanii jocului League of Legends și pe Twitch.tv, iar creatorii de conținut pasionați de League of Legends pot retransmite primul episod al serialului exclusiv pe platforma de streaming. Arcane este primul serial de pe Netflix care va debuta în acest mod.

În plus față de posibilitatea de a urmări live primul episod pe Twitch, jucătorii și fanii din întreaga lume vor putea experimenta și evenimentul găzduit la sediul central al Riot Games din Los Angeles. Conceput pentru publicul din întreaga lume, evenimentul va avea un covor roșu virtual pentru ca presa și streamerii din întreaga lume să se conecteze cu comunitățile lor.

Premiera globală va fi transmisă de către streameri și influenceri din peste 30 de țări și poate fi retransmisă de orice utilizator de Twitch.tv, astfel încât fanii să poată sărbători premiera Arcane în direct cu comunitățile lor. Fanii care vor lua parte la watch party-ul digital pe Twitch vor primi Twitch Drops, articole exclusive in-game în jocurile Riot.

„Interesul comunității globale de jucători pentru povestea din spatele universului League of Legends a avut un rol deosebit de important în decizia noastră de a crea Arcane. Prin urmare ne dorim ca toată comunitatea de jucători să poată urmări împreună primul episod din Arcane. Când am decis să organizăm evenimentul, am dorit să îmbinăm divertismentul tradițional cu o nouă abordare inovatoare, digitală, care să sporească accesul jucătorilor din întreaga lume, oferind ceva nou pentru ca oamenii să se bucure împreună de acest nou serial.”, declară Brandon Miao, Cross-Product Experiences și Partnerships Lead, Riot Experience (XP) la Riot Games.