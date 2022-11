Opinie nepopulară despre așteptările clienților cu privire la noile lansări de produse

Ideea articolului mi-a venit dup─â lansarea noii game de iPhone 14, dar se poate lesne aplica la orice alt produs – ma╚Öin─â, laptop, c─â╚Öti, smart TV etc.

Ca să putem purcede la ideea articolului, trebuie mai întâi să acceptăm că trăim o perioadă economică definită de consumerism (în umele surse, apare consumism, dar e același lucru).

Societatea de consum a ap─ârut la sf├ór╚Öitul secolului al XVII-lea ╚Öi s-a intensificat ├«n cursul secolului al XVIII-lea. Schimbarea a fost ini╚Ťiat─â de c─âtre ascensiunea clasei mijlocii, care a acceptat noi idei despre consumul de lux ╚Öi importan╚Ťa evolu╚Ťiei modei ca un factor decisiv ce st─â ├«n avantajul achizi╚Ťion─ârii, dec├ót ├«n cel al necesit─â╚Ťii,

Cu toate acestea, consumerismul a devenit mai mult o doctrin─â politic─â dec├ót una economic─â. Practic, societatea are nevoie de ├«ncurajarea consumului pentru a genera plus-valoare economic─â, ceea ce duce, la r├óndul ei, la mul╚Ťumirea votan╚Ťilor.

├Än termeni muuult mai simpli, consumerismul este o ordine social-economic─â ce ├«ncurajeaz─â achizi╚Ťia de bunuri ╚Öi servicii ├«n cantit─â╚Ťi din ce ├«n ce mai mari.

Ei bine, acum c─â am l─âmurit asta, s─â revenim la oile noastre. ╚śi anume a╚Ötept─ârile pe care utilizatorii ╚Öi le creaz─â cu privire la lans─ârile celor mai noi produse ale brandurilor pe care le folosesc ╚Öi le apreciaz─â. Iar cel mai u╚Öor este s─â aplic─âm acest tipar pe smartphone-uri, pentru c─â ele sunt lansate cel mai des, anual.

V─â spuneam c─â am conceput primul draft de articol la lansarea gamei iPhone 14, dar l-am cristalizat dup─â cea a Google, pentru Pixel. Practic, ├«n ambele cazuri, utilizatorii au avut acela╚Öi tip de reac╚Ťie – nu merit─â achizi╚Ťia pentru cei de la modelul de anul trecut, pentru c─â inova╚Ťiile sunt prea pu╚Ťine vis-a-vis de expectan╚Ťe.

Ei, vede╚Ťi voi, dragii mo╚Öului, problema e pu╚Ťin mai complicat─â dec├ót pare la prima vedere. ╚śi anume, trebuie s─â avem ├«n vedere c─â aceste lans─âri anuale sunt cumva obligatorii pentru produc─âtori. Din moment ce majoritatea, dac─â nu chiar to╚Ťi, lanseaz─â produse constant anual, nu prea poate ca un singur OEM s─â fac─â excep╚Ťie, pentru c─â ar fi privit cu ne├«ncredere de cump─âr─âtori ╚Öi de mass-media, care ar considera un astfel de comportament ca fiind dovada unor sl─âbiciuni interne. ╚śi, ghici╚Ťi unde anume ar mai lovi un astfel de zvon? Cei care a╚Ťi r─âspuns ÔÇŁla burs─âÔÇŁ a╚Ťi nimerit-o. Iar orice chestie negativ─â acolo ├«nseamn─â bani pierdu╚Ťi de companie.

Pe de alt─â parte, lans─ârile succesive presupun cre╚Öterea nivelului de suport pe care produc─âtorul ├«l investe╚Öte ├«n produsele lor. Este infinit mai simplu s─â ├«mpar╚Ťi resursele din echipa de development pentru a crea update la o versiune de soft mai nou─â sau pentru un security patch c├ónd ai un produs sau c├ónd ai 10. Iar asta se vede mai ales la Android, unde companiile nu prea asigur─â update sau nu ├«l asigur─â la timp. ╚śi mai concret, vede╚Ťi cazul OnePlus, care avea c├óte un telefon nou ├«n fiecare an, iar de vreo patru ani au c├óte cinci-╚Öase la care aleg s─â ofere update mai scurt sau la care reu╚Öesc performan╚Ťa de a livra updateuri care nu sunt complete sau sigure. Tocmai de aceea ╚Öi-au unit echipa de software cu cei de la OPPO, din familia c─ârora oricum f─âceau parte.┬á Iar astfel de situa╚Ťii ├«i cost─â presigiu ╚Öi, finalmente, bani!

├Än plus, c├ónd lansezi v├órfuri de gam─â trebuie s─â pui pe ele tot ce ai mai bun. Iar asta ├«nseamn─â c─â nu prea mai ai ce ├«mbun─ât─â╚Ťi anul urm─âtor. Tehnologia a ajuns la o anumit─â maturitate de la care nu mai po╚Ťi s─â te a╚Ötep╚Ťi la inova╚Ťii majore de la an la an. Ce po╚Ťi inova la genera╚Ťiile actuale de smartphone? Bateria? P─âi cu asta se laud─â fiecare companie – ├«n fiecare an ├«mbun─ât─â╚Ťe╚Öte consumul de energie ╚Öi cre╚Öte puterea de ├«nc─ârcare. Iar noi tot o dat─â pe zi le ├«nc─ârc─âm produsele. Softwareul? Oricum vine un release nou de la Google/Apple anual. Displayul? Da, chiar fac asta fiecare dintre ei, dar cu un anume cost – consum─â mai mult din baterie. ­čÖé ╚śi, iat─â cum ajungem la cercul nostru vicios!

Prin urmare, produc─âtorul, fie c─â vorbim de Apple, Google, Samsung sau oricare altul, este prins ├«ntr-un joc de sum─â nul─â ├«n care nu are alt─â sc─âpare dec├ót s─â lanseze modele noi ├«n fiecare an, risc├ónd cu aceast─â ocazie s─â ├«╚Öi nemul╚Ťumeasc─â utilizatorii c─â nu vin cu destule inova╚Ťii pe produsele lor…