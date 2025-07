Opinie nepopulară: rețelele 5G sunt (în continuare) inutile

├Än urm─â cu aproape ╚Öapte ani v─â vorbeam despre 5G ╚Öi motivele pentru care cred c─â tehnologia n-o s─â ne aduc─â mari beneficii ╚Öi se pare c─â am avut dreptate. Tehnologia, care urma s─â revolu╚Ťioneze comunica╚Ťiile mobile, nu a impresionat ╚Öi nici nu ╚Öi-a dovedit utilitatea, iar acum, la mai bine de cinci ani de la debutul din Rom├ónia, putem spune c─â nu a fost altceva dec├ót un artifiu de marketing, menit s─â stimuleze consumul ╚Öi v├ónz─ârile de smartphone-uri de la acea vreme. Produc─âtorii de echipamente, dar mai ales cei de smartphone-uri au creat un entuziasm fals ├«n jurul noii tehnologii ╚Öi au stabilit obiective nerealiste, iar acum mai nimeni nu vorbe╚Öte despre 5G. Nici m─âcar operatorii de telefonie mobil─â, care ├«ntr-o perioad─â erau foarte vocali cu privire la acoperirea 5G, nu mai consider─â tehnologia relevant─â pentru consumatori, iar consecin╚Ť─â ╚Öi-au redus constant investi╚Ťiile ├«n re╚Ťea ├«n ultimii ani. Din punctul meu de vedere, re╚Ťelele 5G nu ╚Öi-a dovedit niciodat─â utilitatea din urm─âtoarele motive:

Consum nejustificat de energie, desc─ârcare mult mai rapid─â a bateriei

Dac─â ai ╚Ťinut p├ón─â acum smartphone-ul pe 5G cu siguran╚Ť─â ai observat c─â acesta se supra├«nc─âlze╚Öte ╚Öi se descarc─â mult mai repede dec├ót pe 4G. De╚Öi modem-urile au fost constant ├«mbun─ât─â╚Ťite ╚Öi sunt considerabil mai eficiente dec├ót cele din primele genera╚Ťii, consumul de energie ridicat ├«nc─â reprezint─â o foarte mare problem─â ├«n cazul re╚Ťelelor 5G. Iar consumul elevat nu apare doar la transferul unui volum mare de date, a╚Öa cum ai fi tentat s─â credi, ci inclusiv ├«n idle. Cu alte cuvinte, telefonul ╚Ťi se va desc─ârca mai repede atunci c├ónd e conectat la o re╚Ťea 5G, ├«ns─â f─âr─â vreun beneficiu real.

Acoperire restr─âns─â ╚Öi performan╚Ťe inconsistente

├Än func╚Ťie de tehnologie (NSA sau SA), frecven╚Ťe ╚Öi tipul echipamentelor, 5G poate avea o acoperire de zeci sau chiar sute de ori mai slab─â dec├ót 4G/LTE. Din acest motiv, performan╚Ťele pot deveni inconsistente sau chiar mai slabe dec├ót prin 4G. Chiar ╚Öi ├«n mediul urban, este aproape imposibil s─â ai infrastructur─â 5G la fiecare col╚Ť de strad─â. ╚śi nu e vorba doar de costurile echipamentelor, ci ╚Öi de chirii ╚Öi backhaul-ul prin fibr─â optic─â, care ├«n unele loca╚Ťii nu poate fi realizat sau impune investi╚Ťii foarte mari.

Viteze mari pe alocuri, dar inutile pe smartphone

├Än condi╚Ťii ideale, re╚Ťelele 5G, mai ales cele de tip standalone, sunt extrem de performante ╚Öi pot ajunge la viteze de transfer de 1 gbps sau chiar mai mult, ├«ns─â la ce folos? De c├óte ori ai avut nevoie s─â desc─ârci filme sau jocuri de zeci de GB prin date mobile? Realist vorbind, scenariile de utilizare tipice pentru un smartphone nu necesit─â o l─â╚Ťime de band─â mai mare de 10 mbps. Dac─â accesezi social media ╚Öi chiar ╚Öi video streaming n-o s─â observi nicio diferen╚Ť─â ├«ntre o conexiune 4G de 10 – 20 mbps ╚Öi una 5G de 500 mbps sau mai mult.

Costuri extrem de mari de implementare

Din cauza acoperirii limitate, re╚Ťelele 5G au nevoie de o densitate mult mai mare de celule, dar ╚Öi de echipamente moderne, iar asta le face nejustificat de scumpe ├«n raport cu beneficiile. Acoperirea 5G exist─â, dar doar ├«n marile ora╚Öe ╚Öi doar ├«n anumite zone. De la debutul comercial al tehnologiei ╚Öi p├ón─â acum, operatorii au sc─âzut constant investi╚Ťiile ├«n 5G, ├«n principal din cauza costurilor foarte mari. ├Än plus, ├«ntr-o ╚Ťar─â ├«n care media abonamentelor mobile este undeva la 6 – 7 euro, poate deveni extrem de neprofitabil s─â investe╚Öti ├«ntr-o tehnologie pe care oricum n-o folose╚Öte mai nimeni.

Un alt motiv pentru a cre╚Öte pre╚Ťurile smartphone-urilor

Poate c─â nu ai observat, dar debutul 5G a coincis ╚Öi cu o cre╚Ötere accelerat─â a pre╚Ťurilor practicate pentru smartphone-uri, mai ales pe segmentul de top. Sub pretextul cre╚Öterii costurilor ca urmare a integr─ârii modem-urilor 5G, produc─âtorii au scumpit considerabil terminalele. Ca s─â-╚Ťi faci o idee, ├«n 2018, pre╚Ťul mediu al unui v├órf de gam─â cu Android era de aproximativ 700 de dolari, ├«ns─â acum a ajuns la aproximativ 1000 de dolari. Sigur, la cre╚Öterea costurilor au contribuit ╚Öi celelalte tehnologii integrate, ├«ns─â 5G a dat startul scumpirilor.

Aplica╚Ťiile industriale nu s-au concretizat

Vehiculele autonome, realitatea augumentat─â ╚Öi cea virtual─â, internet of things ╚Öi interven╚Ťiile chirurgicale la distan╚Ť─â sunt doar c├óteva dintre aplica╚Ťiile promovate agresiv la debutul 5G, ├«ns─â, dup─â cum poate ai observat, mai nimic nu s-a concretizat p├ón─â acum. ├Äntr-adev─âr, tehnologia poate oferi viteze de transfer extrem de mari ╚Öi laten╚Ťe foarte mici, comparabile cu cele ale re╚Ťelelor prin fibr─â optic─â, ├«ns─â doar ├«n condi╚Ťii ideale, greu de reprodus ├«n practic─â. ├Än scenarii critice, cum ar fi ghidarea vehiculele autonome sau realizarea de interven╚Ťii chirurgicale robotizate, re╚Ťelele 5G oricum nu sunt considerate suficient de utile sau fiabile, iar acolo unde sunt necesare conexiuni rapide ╚Öi stabile, de cele mai multe ori se opteaz─â pentru conexiuni fizice, nu prin radiofrecvcen╚Ť─â.

Nu vor ├«nlocui niciodat─â re╚Ťelele prin fibr─â optic─â

Prin 2018 se mai promova o alt─â ideea tr─âznit─â, anume c─â re╚Ťelele 5G le vor ├«nlocui pe cele prin fibr─â optic─â, permi╚Ť├ónd conectarea mai rapid─â ╚Öi mai comod─â a abona╚Ťilor reziden╚Ťiali. ├Än mod evident, acest concept nu s-a concretizat ╚Öi probabil c─â nici nu va fi implementat vreodat─â. De╚Öi au poten╚Ťialul de a oferi viteze de ordinul gigabi╚Ťilor pe secund─â, re╚Ťelele 5G nu ofer─â nici pe departe stabilitatea ╚Öi performan╚Ť─â conexiunilor prin fibr─â optic─â. De asemenea, sunt susceptibile la interferen╚Ťe, pot deveni congestionate la orele de v├órf, iar costurile sunt mult mai mari.

Nu are sens dec├ót atunci c├ónd re╚Ťeaua 4G este congestionat─â

5G este cu adev─ârat util doar ├«n cazul ├«n care re╚Ťeaua 4G este congestionat─â, de regul─â pe stadion, la festivaluri sau pe plaj─â. Infrastructura 4G permite conectarea a cel mult 200 – 300 de terminale, iar de cele mai multe ori datele mobile devin inutilizabile c├ónd zeci de utilizatori realizeaz─â transferuri de date ├«n mod concomitent printr-o singur─â celul─â. 5G, ├«n schimb, nu sufer─â de aceast─â problem─â, iar ├«n cazul utiliz─ârii unor echipamente performante, re╚Ťeaua poate servi chiar ╚Öi 1000 de utilizatori simultan, singura limit─â fiind backhaul-ul. Eu unul doar ├«n astfel de cazuri activez 5G-ul. ├Än rest, nu v─âd niciun beneficiu.

Concluzie

Din punctul meu de vedere, 5G nu-╚Öi va dovedi niciodat─â utilitatea, fiind, a╚Öa cum am men╚Ťionat ╚Öi la ├«nceputul articolului, o strategie de marketing ╚Öi nu un produs un adev─ârat necesar. ├Än loc de 5G, care are acoperire limitat─â, costuri mari ╚Öi beneficii aproape inexistente, operatorii ar trebui s─â investeasc─â ├«n extinderea infrastructurii 4G, mai ales ├«n afara marilor ora╚Öe. Merg├ónd prin ╚Ťar─â am observat c─â niciun operator nu exceleaz─â ├«n ceea ce prive╚Öte acoperirea, inclusiv ├«n multe zone populate, iar ├«n unele cazuri datele mobile ╚Öi chiar ╚Öi apeluri de voce sunt nefunc╚Ťionale.

Voi ce p─ârere ave╚Ťi, am dreptate sau considera╚Ťi c─â 5G este o tehnologie cu adev─ârat util─â?