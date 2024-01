Acer Helios 16 2024 m-a impresionat

Testam des laptopuri de gaming si nu gasim diferente mari intre ele. Cam toate folosesc aceeasi reteta si producatorii raman conservatori propriilor idei. Totusi, Predator Helios 16 de la Acer m-a impresionat placut din multe puncte de vedere. Una dintre problemele grave ale laptop-urilor este supraincalzirea, iar Acer a reusit sa rezolve problema asta si sa ofere in acelasi timp componente extrem de puternice.

Acer Helios 16 este mult schimbat fata de generatiile anterioare. Dupa cativa ani in care laptop-urilor lor au pastrat in mare parte aceeasi reteta, acum vedem schimbari interesante de design. Nu sunt schimbari mari dar lovesc acolo unde trebuie.

Puncte cheie

A cincea generatie de racire 2X AeroBlade 3D Fans cu metal lichid

Camera web 1080 integrata

Placa video cu o putere maxima de 165W

Thunderbolt 4

Wi-Fi si port LAN Killer DoubleShot Pro

HDMI 2.1

Caracteristici

Procesor Intel Core i9-13900HX

Placa video Nvidia GeForce RTX 4080

16GB RAM DDR5

Ecran 16 inch 2560 x 1600 pixeli 240Hz

Porturi pe spate: HDMI 2.1 si 2x USB C Thunderbolt 4

Porturi dreapta: 2x USB A

Porturi stanga: jack 3.5mm, cititor microSD, USB A, port LAN

Design

Predator Helios 16 ofera un desing modern si elegant. Profilul este unul subtire si are o baza usor inclinata. Pe ambele laturi gasim guri de ventilatie generoase pe unde este dispata caldura din interior. La fel si pe partea din spate regasim o ventilatie generoasa.

Privit de sus observam o tastatura usor schimbata. Spatierea dintre taste a crescut un pic, iar switch-urile folosite sunt diferite. Tastatura este mai placuta pentru scris, cursa este mai scurta si zgomotul produs este minim.

De asemenea, trackpad-ul este unul generos si cu butoane integrate. Functioneaza foarte bine, este precis si amplasat aproape central. Cand stai cu podul palmei stangi pe laptop nu te va incurca chiar daca este putin orientat spre stanga.

Deasupra tastaturii regasim difuzoarele cu tehnolodie dts:x. Se aud foarte bine pentru un laptop de gaming. Ofera o auditie clara cu inalte foarte bune si bass neastaptat de ok pentru un laptop.

Ce nu imi place si m-a derutat de multe ori este butonul Power. Acesta NU este acel buton albastru din partea din stanga (pe care l-am apasat prosteste si am crezut ca laptop-ul este defect) ci este integrat in tastatura langa NumPad. Este fix langa butoanele multimedia si asta poate fi deranjant cand tastezi fara sa te uiti. Bine ca i se poate schimba functia din Windows si astfel cand il apesi nu se intampla nimic, altfel te trezesti ca inchizi laptop-ul din greseala.

Balamalele sunt foarte solide si permit deschiderea ecranului cu o singura mana, adica baza laptopului nu se ridica si ea. Par sa fie bine facute. In spatele lor se afla si o banda LED multicolora care se poate schimba din softul Acer. Mie imi place cum arata si nici nu iti sare in ochi cand laptopul este pornit.

Performante

Fiind un laptop de gaming conteaza ceea ce ofera in materie de FPS-uri in jocurile moderne. Cum am spus de multe ori, testele sintetice nu reflecta realitatea. Nu in viziunea mea. Conteaza sa faci un test pentru SSD sau macar sa ai o idee de procesor in Cinebench, dar restul consider ca sunt pierdere de timp.

Asadar

Observam ca SSD-ul de 2TB ofera viteze exceptionale. Nu am aflat ce producator este dar nu cred ca mai conteaza atat de mult. De obicei pe laptopurile de gaming high end sunt puse SSD-uri de la producatori consacrati: WD, Samsung, Kingston etc.

Ce m-a impresionat pe mine foarte tare este racirea. Intr-un test sintetic de stres pentru procesor am remarcat ca laptopul nu intra in protectie si procesorul nu atinge temperaturi extreme. Doar cateva nuclee ajung la 100 de grade Celsius. Realitatea este ca in nici un joc nu o sa stai cu procesorul la 100%. Temperaturile reale din gaming sunt mult mai mici si doar placa video lucreaza din greu se se incinge mai tare. Acer a reusit sa implementeze un 4080 puternic de 165W, deci are si o racire puternica si eficienta.

Placa video a ajuns la un maxim de 74 de grade intr-un load de 99% timp de 15 minute. Eu zic ca este o temperatura foarte buna!

Iata si rezultatele din jocuri cu toate setarile grafice pe Ultra si Ray Tracing activat in jocurile compatibile:

Far Cry 6 – 102FPS

AC Mirrage – 104FPS

Death Stranding – 165FPS

Spider-Man Remastered – 77FPS

Shadow of the Tomb Raider – 123FPS

RDR2 -43FPS

Se vede ca a gafait in RDR2, dar jocul asta ofera o grafice foarte buna si este greu sa-l rulezi la capacitate maxima. Repet, toate jocurile au avut grafica pe ULTRA si absolut toate setarile grafice pe maxim. Sigur, pe setari HIGH sau jocurile vor avea mai multe FPS-uri si nu cred ca se pierde prea mult din grafica.

Zgomotul produs de sistemul de racire in gaming nu este cel mai mic. Este suportabil si mult mai ok decat la alte laptopuri de gaming testate de mine in trecut. Pana la urma nu le poti avea pe toate. Vrei temperaturi mici? Atunci o sa ai putina galagie in utilizare. Vrei silentiozitate? O sa pierzi din performante.

Personal consider ca acest Helios 16 este o alegere inteleapta. M-a impresionat prin racirea foarte buna, tastatura exceptionala si design-ul modern si robust. Performantele sunt foarte bune, vedeti si voi.

La PC Garage il gasiti la 12.998 lei in varianta de 1TB SSD.