Opinie nepopulară: sunt pentru suspendarea temporară a programelor Rabla și Casa Verde

├Än contextul economic actual, c├ónd Rom├ónia se confrunt─â cu provoc─âri bugetare majore ╚Öi deficit crescut, este momentul s─â discut─âm despre priorit─â╚Ťile reale ale investi╚Ťiilor publice.

De╚Öi programele Rabla ╚Öi Casa Verde au c├ó╚Ötigat popularitate printre rom├óni, consider c─â o suspendare temporar─â a acestora ar putea elibera resurse financiare cruciale pentru investi╚Ťii ├«n infrastructura de baz─â a ╚Ť─ârii.

Aceast─â pozi╚Ťie poate p─ârea controversat─â ├«ntr-o er─â ├«n care sustenabilitatea ecologic─â este pe agenda politic─â global─â, dar realitatea economic─â rom├óneasc─â necesit─â decizii pragmatice ╚Öi realistice despre alocarea fondurilor publice.

├Änainte de a ├«ncepe cu punctele pe care ├«mi structurez opinia, s─â ├«ncepem cu ├«nceputul. Ideea editorialului mi-a venit dup─â ce am citit comentariile de la articolul de vineri. Cum suspendarea nu este o certitudine, de╚Öi eu cred cu t─ârie c─â se va ajunge acolo, ce scriu mai jos sunt doar chestiuni ipotetice ├«n cazul ├«n care Guvernul va face acest anun╚Ť.

Pe de alt─â parte, sunt beneficiar de program Casa Verde, la fel ca ╚Öi Darius. Am scris despre experien╚Ťele noastre aici ╚Öi aici. A╚Öa c─â nu voi fi ipocrit s─â declar c─â nu ├«n╚Ťeleg utilitatea acestor programe, doar c─â nu le consider oportune ├«n condi╚Ťiile bugetare de acum. Apropo, avem ├«n plan s─â aplic pentru panouri pentru casa de la ╚Ťar─â a p─ârin╚Ťilor mei ╚Öi a soacrei, iar cel t├órziu la anul s─â cump─âr─âm o ma╚Öin─â EV prin Rabla Plus. ­čÖé

De ce aceste programe au devenit o povar─â pentru bugetul de stat

Programul Rabla, lansat ├«n 2005, a ├«nceput ca o ini╚Ťiativ─â pentru ├«nnoirea parcului auto na╚Ťional ╚Öi reducerea polu─ârii. Prima de casare se men╚Ťine la 7.000 lei, respectiv 10.000 lei ├«n cazul pred─ârii a dou─â autovehicule uzate, iar de-a lungul anilor, sute de mii de rom├óni au beneficiat de aceste stimulente financiare.

Programul Casa Verde, prin componentele sale fotovoltaice, a cunoscut o explozie a cererii. Administra╚Ťia Fondului pentru Mediu (AFM) inten╚Ťioneaz─â s─â aloce un buget record de 2,2 miliarde de lei pentru programul Casa Verde Fotovoltaice ├«n 2025. Doar ├«n 2024, fondurile din prima etap─â s-au epuizat ├«n mai pu╚Ťin de 3 minute, demonstr├ónd o cerere uria╚Ö─â care dep─â╚Öe╚Öte capacitatea bugetar─â.

Problema fundamental─â este c─â aceste programe au devenit victime ale propriului succes. Cererea exponen╚Ťial─â transform─â aceste m─âsuri din stimulente ocazionale ├«n adev─ârate g─âuri negre bugetare. Pentru 2025, doar programul Casa Verde solicit─â 2,2 miliarde lei, ├«n timp ce programul Rabla necesit─â fonduri suplimentare de sute de milioane lei anual.

Impactul cumulat asupra bugetului de stat devine nesustenabil ├«ntr-un context ├«n care Rom├ónia are nevoie urgent─â de investi╚Ťii ├«n infrastructura de baz─â, ├«n sistemul sanitar ╚Öi ├«n educa╚Ťie. Aceste programe, de╚Öi benefice pentru anumite categorii de cet─â╚Ťeni, nu adreseaz─â necesit─â╚Ťile structurale ale ╚Ť─ârii.

Ce este mai trist este c─â nu s-au dezvoltat industrii pe orizontal─â pentru aceste programe. OK, avem cele dou─â fabrici mari de automobile – de la Pite╚Öti ╚Öi Craiova – ╚Öi c├óteva firme de montatori de panouri, dar avem fabrici de produc╚Ťie a panourilor, invertoarelor sau a bateriilor de stocare. La Rabla st─âm ceva mai bine, pentru c─â Dacia ╚Öi Ford v├ónd majoritatea ma╚Öinilor din cele dou─â programe auto, dar s─â nu uit─âm c─â la EV Tesla venea tare din spate, iar Spring-ul este produs ╚Öi importat din… China!

Compara╚Ťii care pun ├«n perspectiv─â priorit─â╚Ťile na╚Ťionale

Pentru a ├«n╚Ťelege magnitudinea acestor cheltuieli, s─â facem c├óteva compara╚Ťii edificatoare. Bugetul combinat al programelor Rabla ╚Öi Casa Verde pentru doi ani consecutivi (aproximativ 5 miliarde lei) ar putea finan╚Ťa:

Infrastructura de transport : Cu ace╚Öti bani s-ar putea construi aproximativ 100-120 de kilometri de autostrad─â, echivalentul conexiunii dintre dou─â ora╚Öe majore. ├Än contextul ├«n care Rom├ónia are una dintre cele mai deficitare re╚Ťele de autostr─âzi din Europa, aceast─â prioritizare pare evident superioar─â subven╚Ťiilor pentru ma╚Öini ╚Öi panouri solare.

: Cu ace╚Öti bani s-ar putea construi aproximativ 100-120 de kilometri de autostrad─â, echivalentul conexiunii dintre dou─â ora╚Öe majore. ├Än contextul ├«n care Rom├ónia are una dintre cele mai deficitare re╚Ťele de autostr─âzi din Europa, aceast─â prioritizare pare evident superioar─â subven╚Ťiilor pentru ma╚Öini ╚Öi panouri solare. Sistemul sanitar : Aceea╚Öi sum─â ar putea construi 8-10 spitale regionale moderne, complet echipate, sau ar putea renova ╚Öi moderniza peste 50 de spitale existente la standarde europene. Av├ónd ├«n vedere criza din sistemul sanitar rom├ónesc, aceast─â alocare ar salva efectiv vie╚Ťi omene╚Öti.

: Aceea╚Öi sum─â ar putea construi 8-10 spitale regionale moderne, complet echipate, sau ar putea renova ╚Öi moderniza peste 50 de spitale existente la standarde europene. Av├ónd ├«n vedere criza din sistemul sanitar rom├ónesc, aceast─â alocare ar salva efectiv vie╚Ťi omene╚Öti. Educa╚Ťie ╚Öi cercetare: Fondurile ar putea construi 15-20 de campusuri universitare moderne sau ar putea finan╚Ťa programe de cercetare ╚Öi dezvoltare pe termen lung, investi╚Ťii cu impact direct asupra competitivit─â╚Ťii economice na╚Ťionale.

Aceste compara╚Ťii nu sunt doar exerci╚Ťii teoretice, ci reflect─â alegeri reale de politici publice. Fiecare leu cheltuit pe subven╚Ťii pentru bunuri de consum este un leu care nu se investe╚Öte ├«n infrastructura care ar putea genera cre╚Ötere economic─â pe termen lung ╚Öi ar putea beneficia ├«ntreaga popula╚Ťie, nu doar pe cei care ├«╚Öi permit s─â cumpere ma╚Öini noi sau panouri solare.

Necesitatea unei abord─âri holistice pentru reducerea cheltuielilor publice

Da, ╚Ötiu, pentru un asemenea subiect fierbinte, cuvinte de genul celor de mai sus pot fi considerate nepotrivite, dar r─âm├óne╚Ťi p├ón─â la final, v─â rog.

Suspendarea temporară a programelor Rabla și Casa Verde nu ar trebui să fie o măsură izolată, ci parte dintr-o strategie mai largă, mai complexă și mai bună de optimizare a cheltuielilor publice. România are nevoie de o reformă structurală a sectorului bugetar care să includă reduceri inteligente de personal și salarii în anumite sectoare supradimensionate.

Sectorul bugetar rom├ónesc s-a extins considerabil ├«n ultimii ani, cu posturi create adesea din considerente politice mai degrab─â dec├ót din necesit─â╚Ťi administrative reale. O analiz─â obiectiv─â ar identifica rapid departamente ╚Öi institu╚Ťii unde se poate face economie substan╚Ťial─â f─âr─â a afecta calitatea serviciilor publice.

Nu sus╚Ťin doar reduceri f─âr─â cap, ci optimiz─âri bazate pe analize de eficien╚Ť─â ╚Öi productivitate. Multe institu╚Ťii publice func╚Ťioneaz─â cu personal redundant sau cu structuri administrative supradimensionate care absorb resurse f─âr─â a genera valoare propor╚Ťional─â pentru cet─â╚Ťeni. C├ót timp am fost consilier local, am ├«ncercat f─âr─â succes s─â conving primarul ca ├«n locul unei casieri╚Ťe care se pensiona s─â achizi╚Ťion─âm un soft pentru plata online a taxelor locale (putea fi ╚Öi simpla ├«nrolare ├«n sistemul ghi╚Öeul.ro) ╚Öi un infochio╚Öc pentru a interac╚Ťiona cu contribuabilii. Nu de alta, dar aveam deja o casieri╚Ť─â, deci nu am v─âzut rostul pentru ├«nc─â una la o popula╚Ťie de 10.000 de locuitori ╚Öi cam o treime de case.

Reforma salariilor din sectorul bugetar ar trebui s─â urmeze principii meritocratice clare, cu diferen╚Ťieri bazate pe performan╚Ť─â ╚Öi responsabilitate, nu pe vechime sau afilia╚Ťii politice. Aceasta ar genera nu doar economii bugetare, ci ╚Öi cre╚Öterea calit─â╚Ťii administra╚Ťiei publice.

Concluzie: Realismul economic versus popularitatea politic─â

Recunosc c─â aceast─â pozi╚Ťie nu va fi popular─â. Programele Rabla ╚Öi Casa Verde au beneficiari vizibili ╚Öi vocali, care vor protesta ├«mpotriva oric─ârei suspend─âri. ├Äns─â responsabilitatea fa╚Ť─â de viitorul economic al ╚Ť─ârii impune decizii dificile ╚Öi uneori nepopulare. Altfel spus, c├óteodat─â e nevoie s─â ├«╚Ťi fie ╚Öi r─âu ca s─â ajungi s─â ├«╚Ťi fie bine!

Suspendarea temporar─â a acestor programe nu ├«nseamn─â abandonarea definitiv─â a obiectivelor de mediu sau a moderniz─ârii parcului auto. ├Änseamn─â recunoa╚Öterea faptului c─â Rom├ónia nu ├«╚Öi poate permite luxul de a subven╚Ťiona bunuri de consum ├«n timp ce infrastructura de baz─â se deterioreaz─â ╚Öi serviciile publice esen╚Ťiale sunt subfinan╚Ťate.

Economia realizat─â ar putea fi redirec╚Ťionat─â c─âtre investi╚Ťii cu impact multiplicator ├«n economie: autostr─âzi care faciliteaz─â comer╚Ťul, spitale care ├«mbun─ât─â╚Ťesc calitatea vie╚Ťii, programe educa╚Ťionale care preg─âtesc for╚Ťa de munc─â pentru viitor. Acestea sunt investi╚Ťiile care construiesc cu adev─ârat o ╚Ťar─â modern─â ╚Öi competitiv─â.

Rom├ónia are nevoie de lideri politici care s─â aleag─â realismul economic ├«n locul popularit─â╚Ťii pe termen scurt. Doar a╚Öa putem construi funda╚Ťia solid─â pentru prosperitatea pe termen lung a tuturor rom├ónilor, nu doar a celor care ├«╚Öi permit s─â acceseze subven╚Ťiile actuale.

PS: ╚śtiu, suspendarea acestor programe pe ultima sut─â de metri va avea ╚Öi efecte negative – companii care vor r─âm├óne cu stocuri de materiale sau ma╚Öini, cre╚Öterea num─ârului de ma╚Öini vechi (care oricum sunt multe) ╚Öi p─âgubirea unor cet─â╚Ťeni care au dat deja avans pentru ma╚Öini noi. Tocmai de aceea, dac─â a╚Ö fi eu la butoane, a╚Ö suspenda ├«ntr-adev─âr programele, dar a╚Ö permite celor cu avans dat s─â beneficieze de ele.

*Photo credit: RomaniaTV