Casa Verde Fotovoltaice 2023: experienta mea

Sunt deja la a doua participare la programul AFM Casa Verde Fotovoltaice, despre prima participare am scris deja intr-un articol anterior iar acum a venit timpul sa fac un material si despre a doua participare.

O voi tine pe scurt, iar mai multe detalii puteti vedea in video-ul de la inceput de articol. Insa, ca idee, la prima participare in 2021, la casa de la tara, a mers relativ bine dar a durat un an, doua luni si doua saptamani de cand am aplicat pana am devenit prosumator. Mai multe in articolul dedicat.

Intre timp am devenit prosumator si la casa unde locuiesc si unde mi-am instalat, pe fonduri proprii, pentru inceput, un sistem de 4.5 kWp (ca n-am avut loc de toate panourile in ziua montarii). Despre experienta mea de un an ca prosumator (costuri, castiguri, etc) am scris un articol dedicat, din nou, si am facut si un material video. Recomand.

Dupa care a venit timpul montarii unui nou sistem prin programul AFM Casa Verde Fotovoltaice 2023. Am instalat 5.4 kWp cu orientare N-E si am mai completat sistemul de pe S-W asa incat am ajuns la 5.6 kWp. Total 11 kWp. Am actualizat si ATR-ul de prosumator. Toata experienta a durat, de data asta, 10 luni pana la instalare si 11 luni pana am devenit prosumator pe puterea totala. Am lucrat cu Spy-Shop (prin compania lor SolarWest) decare nu pot decat sa ma declar foarte multumit.

Planuiesc sa revin peste inca un an cu un articol simular despre experienta de prosumator dupa suplimentarea puterii. Intre timp, am schimbat si furnizorul (am trecut de la Hidroelectrica la EON) si o sa va povestesc si despre asta.

Dar, ca si concluzie, nu pot sa zic decat ca e clar ca a existat o imbunatatire a programului, pentru ca timpul de la aplicare la instalare a fost mult mai mic. Si ar fi fost si mai mic daca nu s-ar fi depus o contestatie care a blocat tot programul.

Voi ati participat la program? Colegul Cristi a relatat si exprienta lui.