Gama Galaxy S25 de la Samsung s-ar putea intoarce exclusiv la procesoare Exynos

Desi gama Galaxy S24 a fost lansata cu mai putin de doua luni in urma, intern la Samsung incep pregatirile pentru modelele anului viitor.

Iar o prima informatie despre modelele din linia S25 ar fi ca ar putea veni echipate doar cu procesoare Exynos, anume viitorul Exynos 2500. Un motiv ar putea fi costurile – cu fiecare generatie de procesor de tip flagship, gama Snapdragon a devenit tot mai scumpa. Un al doilea motiv ar putea fi faptul ca Samsung a ajuns din nou pe linia de plutire cu procesoarele Exynos, care au avut parte atat de modele reusite cat si de modele foarte nereusite.

Zvonurile pe aceasta tema vor continua sa apara pana la lansarea modelelor. Ce va pot spune eu este ca Galaxy S24+ cu procesor Exynos 2400 se descurca bine si zilele acestea voi reveni cu un review.

So currently 2025 Samsung phones will be :

Galaxy Z – Snapdragon Only

Galaxy S – Exynos Only

Galaxy A – Mediatek & Exynos

— Connor / 코너 / コナー (@OreXda) March 1, 2024