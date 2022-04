Review realme GT2 Pro: flagship la maturitate

Vara trecută am făcut cunoștință cu realme GT, flagship-ul noului ”unicorn” din constelația BBK. Acum, că am avut pe mână destul timp, pot să vă spun cum a evoluat generația a doua.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip LTPO2 AMOLED, 1B colors, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1400 nits (peak), cu dimensiunea de 6,7 inci (raport ecran/corp de ~75%), rezoluție 1440 x 3216 pixeli, densitate de 509 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass Victus, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), CPU Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) si GPU Adreno 730 Memorie RAM 8 sau 12 GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: triplă 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS; 50 MP, f/2.2, 15mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm; 3 MP, f/3.3, 20mm (microscope), AF, 40x magnification Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și DUAL-LED/DUAL-TONE flash. Filmează [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, gyro-EIS. Secundară: 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm Are Auto-HDR, panorama și filmează [email protected] Stocare 128 sau 256 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 256 GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD; GPS dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC; NFC Sistem de operare Android 12 cu interfața Realme UI 3.0 Acumulator 5000mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 65 W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~30 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în patru culori: Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue; mufă de încărcare USB-Type C; Always-On display, OTG

Ambalaj și accesorii

Față de primul GT, cutia este albă, dar păstrează dimensiunile și fonturile. Doar că, acum, avem semnătura lui Naoto Fukasawa pe cutie (ea mai apare și pe modulul camerei și pe husă), iar accentul care pe numele telefonului.

Cutia cu telefonul conține o husă neagră de silicon, încărcătorul de perete cu cablul USB-C la ambele capete, cheița de la SIM-tray și câteva broșuri.

Design și construcție

Deși realme GT, primul model, ieșea în evidență prin prisma culorilor, replicând celebrul personaj Bumblebee, din seria Transformers, actuala serie a renunțat la asta. Și bine a făcut, aș spune eu. Culoarea pastelată, de ou de broască, după cum ar spune părinții mei, este de plăcută ochiului.

Panelul frontal are camera selfie plasată în partea stângă, iar difuzorul de apel și de audio este central, sus, pe bezel. Pe spate avem modulul de cameră și semnătura mai sus amintită. Logo-ul producătorului este amplasat tot aici. Pe muchia stângă avem butoanele de volum, iar pe cel drept îl avem pe cel de pornire/oprire. Pe muchia de jos sunt amplasate mufa audio Jack, mufa de încărcare type-C, difuzorul audio, tăvița pentru SIM și microfonul.

Pe acest smartphone avem un bio polimer pe spatele telefonului, care imită hârtia (de aici și denumirea oficială a culorii). realme a anunțat că, la realizarea lui, au rezultat cu 63% mai puţine emisii de carbon per kilogram. Practic, fiecare 1 milion telefoane produse cu această tehnologie și datorită ambalajuluiu eco folosit, sunt echivalentul a peste 3,5 milioane de sticle de plastic.

Rama este metalică, iar sticla cu care este acoperit pe față este Gorilla Glass Victus. Per total, GT2 Pro cântărește 189 grame, cea ce-l face relativ ușor. Iar diagonala de 6,7 inci îți permite utilizarea cu o singură mână.

La final, aș dori să remarc că muchiile sunt extrem de înguste, parcă chiar mai înguste decât cele de la primul model.

Software și performanță

Telefonul vine din fabrică cu Android 12 (doh!), peste care este aplicată interfața realmeUI 3.0. Am primit și un update pe perioada cât l-am folosit, dar nu a fost nimic major, ci doar o actualizare a versiunii de securitate de la Google.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

Telefonul s-a mișcat impresionant, fără vreo sincopă, chiar dacă aveam tona obișnuită de aplicații instalate:

Senzorii de deblocare, fie el cel de amprentă, fie cel facial, au funcționat și ei fără vreo problemă. Iar asta nu ar trebui să ne mire deloc: grupul BBK deține Oppo, OnePlus, realme, vivo și iQOO, deci are destule resurse în portofoliu. Prin urmare, este oarecum logic ca inovațiile celorlalte branduri să fie regăsite și aici. Iar OnePlus este cunoscut pentru fluiditatea în utilizare.

Ecran și sunet

Diagonala de 6,7 inci este îndeajuns de mare pentru consum de material media, pentru citit și pentru apeluri video, fiind destul de comod de folosit atât în lumină, cât și în condiții de întuneric.

Pentru cei care nu știu, panelul utilizat aici – LTPO2 – este superior celui de pe utlimele flagshipuri Samsung: S22 și S22+. Tehnologia îi permite reducerea până la 1Hz a refresh rate-ului, când afișează imagini statice, ceea ce se traduce în consum mai mic de energie. La nevoie, acesta urcă până la 120Hz.

Display-ul are rezoluție de 3216×1440 pixeli, afișează 1 miliard de culori și ”știe” HDR10+. De asemnea, într-o lume plină de muchii rotunjite, realme păstrează ecranul drept, cum îmi place mie. 😛

Partea de sonorizare este asigurată de cele două difuzoare stereo cu tehnologie Dolby Atmos şi certificare Hi-Res. Destul de ciudat pentru un flagship, are radio FM (o reminescență din trecut, aș zice), dar nu oferă conectivitate pe mufă de tip Jack. Basul este redat destul de corect, înaltele nu ”zgârie”, iar mediile sunt ok. Per ansamblu, cu volumul dat pe la 80%, vei putea asculta ultima melodie Pink Floyd la calitate bună.

Camera foto și video

Producătorii se întrec, mai nou, în camere foto care au un număr cât mai mare de megapixeli. Sunt puțini cei care, la fel ca realme, s-au oprit la valori rezonabile, preferând să ajusteze calitatea din soft. Prin urmare, avem un senzor principal de 50 MP Sony IMX766 (același de pe seria Xiaomi 12, Oppo Find X5 Pro, Huawei Nova 9 sau vivo X70 Pro) cu o cameră de 50 MP ultrawide cu unghi de captură de 150 de grade şi cu o cameră de 3 MP microscopică cu mărire la 40X. Pe ultima o poți folosi ca și microscop, mai mult de amuzament, decât pentru analize exacte.

Camera selfie are rezoluţie de 32 MP şi filmează în Full HD şi are pixeli 0.8 microni şi deschidere F/2.4.

Practic, la nivel de cameră principală se vede o clară îmbunătățire, față de primul model, care era mai degrabă mediocru. Cu toate acestea, camera selfie este la același nivel, utilizabilă, dar nu performantă.

Gimmick-ul cu camera microscopică este ceva interesant, nu neapărat ceva de care te vei folosi prea mult. Sincer, mai departe de acest review, nu știu dacă aș folosi această opțiune. Poate, doar dacă vreau să le trimit prietenilor ghicitori cu privire la ce pozez.

În ordinea din galerie, prima este o pană de păun, a doua sunt blugii mei, a treia este un detaliu de pe cadranul ceasului personal, a patra e mâna mea, iar ultima este un carton cu meniul de restaurant.

La filmare se descurcă bine, indiferent standarudl implementat. De remarcat redarea extrem de corectă a culorilor, în special a celei roșii.

Baterie

Bateria este cu 10% mai mare decât la generația precedentă, iar încărcarea rapidă nu te lasă la greu. Combinate, cele două fac ca realme GT2 Pro să fie un smartphone excelent la acest capitol.

Cei care deja citesc review-urile de aici știu că am destul de multe aplicații instalate și folosesc telefonul destul de intens. Prin urmare, dacă vă scriu că modelul de față stă bine la acest capitol, chiar așa este!

Preț, puncte pro și contra

realme GT2 Pro costă 3799 lei a evoMAG și 4098,27 lei la eMAG. În funcție de site, telefonul costă cu 2-300 lei mai puțin decât… OnePlus 10 Pro. Este extrem de importantă această comparație, pentru că diferențele dintre cele două telefoane sunt minime. Iar asta ne duce la elefantul din cameră: oare de ce acceptă BBK să își canibalizeze modelele?

PRO

performanțe bune foto-video

mai ieftin decât OnePlus 10 Pro

preț competitiv

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 65W

autonomie bună

acumulator mare

display excelent cu 120Hz refresh rate

interfață cu puține intervenții din partea producătorului

hardware potent de ultimă generație

difuzoare stereo

CONTRA

camera selfie mediocră, mai ales pe timp de noapte

fără certificare IP

fără cameră telephoto

nu are încărcare wireless