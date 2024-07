Orange România anunță extinderea beneficiilor de roaming în Spațiul Economic European (SEE) pentru toți clienții persoane fizice cu abonamente activate după 3 aprilie 2019.

Aceste beneficii vor fi disponibile și pentru cei care își activează abonamente noi sau le migrează în viitor. Astfel, începând de astăzi, Orange extinde politica de tarifare RLAH (Roam Like At Home), permițând tuturor abonaților să utilizeze beneficiile incluse în abonamentele lor și în SEE. Acesta include țările membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, dar și Marea Britanie și Gibraltar.

Extinderea politicii RLAH va avea un impact pozitiv major, în special asupra clienților cu abonamente ce includ doar beneficii naționale. Aceștia vor beneficia acum de acces facil la roaming și de toate avantajele specifice RLAH. Printre aceste beneficii se numără utilizarea minutelor și SMS-urilor naționale pentru apeluri către SEE, apeluri primite gratuite în roaming SEE și posibilitatea de a folosi resursele naționale de internet în SEE, conform Politicii de Utilizare Rezonabilă.

Noile beneficii de roaming se adaugă celor introduse în aprilie 2024, care oferă clienților Orange mai mult control și flexibilitate în gestionarea costurilor. Tarifarea per unitate a fost înlocuită cu oferte valabile 24 de ore sau 15 zile. Oferta de 24 de ore include 2GB de internet pentru 4€ și 10 minute/SMS pentru 2€, iar opțiunile de 15 zile includ 10GB de internet și minute/SMS pentru 20€.

De exemplu, clienții care călătoresc în Turcia sau în Emiratele Arabe Unite pot achiziționa un pachet de 2GB de internet pentru 4€, iar un pachet cu 10 minute/SMS către România costă 2€.

Aceste facilități devin disponibile automat pentru clienți, fără a fi necesare modificări suplimentare din partea acestora.