Mi se pare mie sau internetul merge mult mai prost?

Poate mi se pare mie. Poate sunt eu defect. Dar observ ca de aproape 1 an totul merge destul de prost. Ma refer la tot ce tine de internet: browsere, anumite site-uri, servere de gaming….

Repet, poate mi se pare, sunt curios voi cum vedeti situatia. Poate ati remarcat ceva ciudat in ultima perioada. Eu am observat de anul trecut cand Chrome se misca din ce in ce mai greu. Se bloca, Facebook-ul pica foarte des si se incarca greu uneori iar anumite site-uri pe care le frecventam des au inceput sa se incarce foarte greu decat de obicei.

Evident ca am schimbat browser-ul. La fel se intampla. Am incercat alt provider de internet in alta locatie. La fel. Facebook se incarca greu si are erori. Youtube-ul din cand in cand sacadeaza. Anumite magazine online se misca de parca ar fi Black Friday si lista poate continua.

Si am observat asta si pe telefon, si acasa, si la munca, si pe 4G/5G, si la alti prieteni. Am schimbat si cateva routere cand am avut la test, deci problema nu este de la mine.

Repet, poate doar mi se pare…desi nu cred. Voi ati remarcat ceva ciudat? Ati observat ca anumite site-uri se incarca mai greu decat de obicei desi aveti un internet de mare viteza si dispozitive ultra performante? Daca nu ati observat incercati sa fiti atenti de acum incolo.