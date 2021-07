Peste 100 de milioane de telefoane iPhone 12 vandute in doar 7 luni

Au trecut 7 luni de la lansarea lui iPhone 12. Cum la fiecare lansare oamenii judeca, arunca cu pietre si spun ca noile modele sunt proaste si nu se vor vinde deloc, iata si rezultatele.

Peste 100 de milioane de unitati vandute in doar 7 luni. Cel mai vandut model este 12 Pro Max. Seria 11 a ajuns la 100 de milioane de unitati vandute in 9 luni, iar similar cu performanta reusita de seria 12 este doar seria 6 lansata in 2014.

Seria 12 aduce ecranul OLED pe toate terminalele, dar si tehnologie 5G. Analistii spun ca aceste 2 caracteristici au dus la vanzari mai bune.