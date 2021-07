realme ar putea colabora cu Kodak pentru camerele sale foto

Devine o moda ca producatorii de telefoane mobile sa colaboreze cu un producator celebru de camere foto. Huawei a colaborat cu Leica, Nokia cu Zeiss, OnePlus cu Hasselblad iar acum realme cu Kodak.

Kodak era la un pas de faliment in 2012. Totusi, compania s-a restructurat ulterior si a ramas in viata si investeste in tehnologie pentru imprimante. Si-a incercat norocul pe piata de smartphone-uri dar fara succes.

Se pare ca acum vor colabora cu realme, acestia urmand sa le ofere tehnologie probabil. Nu stiu ce ar putea sa le ofere Kodak, poate doar un nume puternic si imaginea unui brand cu o istorie bogata.

realme nu a excelat deloc pe partea foto, telefoanele lor fiind foarte bune, echilibrate dar cu un minus pe partea foto pentru a mentine un pret cat mai scazut.

realme GT Master Edition ar urma sa fie telefonul cu camera foto by Kodak, dar nu stim daca va veni si in Romania. Probabil vor urma si alte modele in timp.