Philips 242E1GAEZ – super monitor de gaming la sub 1000 de lei

Ne-am obisnuit sa testam monitoare de gaming scumpe si am uitat ca exista si un segment accesibil cu produse chiar interesante. Philips, daca va vine sa credeti, are un monitor de gaming foarte bun la un pret accesibil. L-am testat si acum va ofer cateva impresii.

Philips are o istorie in spate foarte bogata. Cei care sunt trecuti de 40 sau 50 ani isi aduc foarte bine aminte despre Philips drept un brand etalon pe partea audio si video. Au avut sisteme audio excelente, televizoare si monitoare foarte bune, iar astazi inca sunt multi oameni care plang dupa vechiul Philips.

In 2021 nu mai este deloc asa. Philips-ul actual nu mai are nimic din ce stiam noi odata. Au ramas doar povestile deoarece Philips a ramas doar un nume, iar echipamentele lor sunt fabricate in China sub licenta Philips. Compania Philips a vandut toate diviziile catre chinezi. Singurele echipamente originale Philips au ramas cele medicale. Nici macar divizia de becuri nu mai este a lor.

Au vandut tot! Televizoarele Philips nu mai sunt de mult un etalon al imaginii si nu mai au nimic din esenta Philips. Doar numele. Ele sunt facute de TP Vision dar cu eticheta olandeza.

Am facut aceasta mica introducere pentru ca in 2021 mai sunt oameni care nu stiu despre istoria moderna a companiei. Cu toate astea nu trebuie sa evitati acest brand. Chiar daca chinezii au pus stapanire pe el, inca are ceva de spus si gasiti produse bune de la ei.

Cum este acest monitor pe care tocmai l-am testat si mi-a lasat o impresie foarte buna. Se numeste Philips 242E1GAEZ si este un model care costa in jur de 1000 lei, poate chiar sub aceasta suma la unele magazine, si consider ca este un monitor excelent pentru gamerii fara pretentii, dar care vor neaparat 144Hz.

Monitorul este model nou fiind fabricat in iulie 2021. Ofera fix cat ai nevoie de la un astfel de produs: are o diagonala potrivita (24 inch), rezolutie Full HD (ideala pe aceasta diagonala), 144Hz (super rapid in gaming), panou VA foarte bun, reglaj pe inaltime, difuzoare, HDMI si Display Port.

Plus un design chiar interesant. Este usor de montat, trebuei doar sa-i aplici talpa si nu ai nevoie de scule. Trebuie doar sa strangi cu degetele acea piulita metalica si atat. Piciorul este deja montat de ecran.

Are un plastic foarte placut la atingere si lasa impresia de metal. Marginile ecranului sunt subtiri, este foarte stabil pe birou si se regleaza usor. Butoanele sunt sub buza de jos, usor accesibile.

Porturile sunt la vedere. Ai un HDMI si un DP, port de incarcare proprietar si un jack audio. Fix cat ai nevoie. Difuzoarele se aud bine, chiar peste asteptari, iar imaginea oferita de acest monitor m-a lasat cu gura cascata.

Se vede foarte bine! Pentru cat costa chiar nu am nimic negativ de comentat. Este o imagine clara, culorile sunt placute, este suficient de luminos si in gaming se descurca excelent.

Nu i-am gasit probleme la o simpla analiza cu ochiul liber. Sigur, daca punem un colorimetru pe el o sa vedem ca nu are cea mai uniforma luminozitate, ca Delta poate este un pic cam mare, ca nu toate zonele redau perfect culorile samd. Dar stiti ce? Atata timp cat te uiti la el si nu vezi aceste probleme nici mai conteaza.

Daca ochiul meu vedea o problema, simtea ca ceva nu este in regula, as fi spus aici in review. Dar se vede foarte bine si are unghiu largi de vizualizare.

Mie imi place acest monitor pentru ca ofera multe la un pret foarte mic. Ai in pachet toate cablurile necesare, se monteaza foarte usor si ofera o imagine splendida.

La Cel.ro costa 894 lei si la evoMAG costa 1036 lei.