Review Xiaomi Mi Air Purifier 3C – util la casa omului

Nu am mai testat până acum aici purificatoare de aer, dar este un început pentru toate, nu-i așa? Ei bine, zilele acestea am avut ocazia să văd ce poate Xiaomi Mi Air 3C și să vă spun și vouă.

Definiție

Un purificator de aer este un aparat ce se folosește pentru a filtra aerul dintr-o anumită începere menținând un mediu sănătos la interior. Principiul de funcționare al unui astfel de purificator este relativ simplu: aerul este absorbit de aparat, trecut prin anumite filtre, în funcție de tipul său, și apoi dispersat din nou în încăpere într-o formă purificată. Purificatoarele de aer au fost recomandate în mod special persoanelor sensibile care se confruntă cu alergii sau pentru familiile cu copii, distrugând microbii, alergenii sau acarienii din aer. Unii îl folosesc pentru a păstra un miros neutru în casă, pentru a elimina efectele neplăcute ale fumului de țigară, în timp ce alții îl folosesc ca parte a unui stil de viață sănătos.

Purificatorul de aer nu este un dispozitiv complex, ci funcționează după un principiu relativ simplu. După cum am amintit deja, acesta este compus de regulă dintr-un ventilator care trage aerul din cameră, îl trece printr-o serie de filtre ce rețin și distrug noxele și apoi îl eliberează din nou în încăperea în care a fost amplasat într-un formă mult mai pură. Toate purificatoarele de aer folosesc una sau mai multe dintre următoarele metode pentru a filtra aerul:

Filtru HEPA: reține particule foarte mici (praf, alergeni, mucegai, bacterii).

Filtru de carbon activat: reține gazele sau mirosurile diverse, cum ar fi cel de tutun, de mâncarea gătită, chimicale sau vopseluri.

Ambalaj, accesorii și design

Mi Air 3C vine într-o cutie de vreo 60 centimetri, care este destul de voluminoasă, dar deloc grea. În interior avem purificatorul, care are un filtru HEPA și unul de carbon. Mai avem și o mică broșură, care ne ajută cu configurarea.

Designul aparatului este relativ simplu – un turn paralelipiped, cu un display circular pe partea din față, două butoane și ventilator pe partea superioară. De la un buton îl pornim, de la altul îi setăm modul de lucru (noapte, auto sau personalizat), iar pe display vedem informații despre calitatea aerului.

Valorile menționate în manual sunt:

Verde – 0-75 µg/m3

Portocaliu – 76-150 µg/m3

Roșu – 150 µg/m3 sau mai mare

Funcționare

După ce îl pui în priză, deschizi aplicația Mi Home și adaugi aparatul acolo. După setările inițiale, tot ce mai ai de făcut e să stai liniștit pe canapea, până te anunță el că mai trebuie schimbat vreun filtru. Nu de alta, dar funcționează singur, fără a fi necesar să mai intervi tu. Bine, la un moment dat, am setat luminile de la display pe minim, pentru că stătea în camera pruncului și nu voiam să îl deranjeze.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C se laudă că filtrul HEPA reține 99,99% din particulele de praf, deci este indicat pentru cei alergici.

Am folosit inițial purificatorul în living, pentru a scăpa de mirosurile de la bucătăria de lângă. Deși am ușă între cele două încăperi, dacă prăjești sau coci ceva, tot se mai simte. Display-ul a arătat maxim 30, ceea ce încă este ok. Abia peste 75 trebuie să îți faci probleme cu privire la calitatea aerului. Iar peste noapte a reușit să absoarbă tot mirosul de mâncare. Ca termen de comparație, în mod normal, mai deschid geamurile dimineata să scap de miros.

Apoi l-am mutat la fiul meu în cameră. El este alergic iar noi, deși nu stîm în oraș, tot avem destul praf prin aer. Asta pentru că fix în spatele casei sunt câmpuri agricole, iar prin jur se mai construiește încă. Așa că seara, tot timpul strănută. De când e ”vecin” cu purificatorul, nu am mai remarcat episoade atât de puternice, iar somnul îi e mai liniștit.

Apropo de asta, poți dormi linițtit cu el în cameră, pentru cu nu este deloc zgomotos. Valorile măsurate de producător pentru Xiaomi Mi Air 3C sunt de max. 61 dB si 31 dB în modul de noapte.

Are un consum redus de energie, de doar 29 W, purificatorul livrează o filtrare (CADR) de până la 320 m³/h sau raporat la suprafață, maxim 106 m²/h. Îți face treaba la fel de bine și într-un apartament cu 2-3 camere, cât și într-o casă în încăperi de până la 40 m².

Filtrul poate fi curățat și refolosit, însă recomandarea este să-l schimbați după 5-6 luni, în special dacă a fost utilizat intens. Aici, aplicația Xiaomi este de un real ajutor, monitorizând în permanență degradarea filtrului și capacitatea de curățare a aerului. Acestea costă în jur de 120-140 lei.

Aplicația mobilă

Tot ce ține de funcționarea lui Xiaomi Mi Air 3C se regăsește în aplicația Mi Home. Cum o aveam deja instalată pentru cei doi roboței de curățenie, tot ce am avut de făcut a fost să adaug și purificatorul.

De aici poți porni sau opri aparatul și mai poți vedea calitatea aerului din camera unde se află, chiar dacă ești plecat de acasă. Nu știu dacă te ajută prea mult – eventual te pune pe gânduri dacă nu ai lăsat vreo oală pe foc sau geamul deschis când ai plecat de acasă.

Bonus, ai disponibilă și integrarea cu Alexa sau Google Assistant, așa că automatizarea va fi chiar mai mare! 🙂

Preț, puncte pro și contra

Pe eMAG îl găsim la 589 lei, pe evoMAG la 499,99 lei, pe Fashion Days la 699 lei, iar pe vexio la 489 lei. Dacă e mult sau puțin, voi decideți. Este clar că pentru cei care stau în zone poluate masiv sau pentru cei alergici, este util. Pentru restul poate fi doar un moft. Personal, am să iau în calcul unul pentru fiul meu, după cum am spus.

PRO

filtrare eficientă

acoperă suprafețe mari

ușor de utilizat și de controlat din aplicație

silențios

CONTRA