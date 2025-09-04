Acer aduce noi generații Nitro și Predator: de la gaming accesibil la performanță extremă

Acer a prezentat o serie amplă de noutăți pentru pasionații de jocuri și creatori de conținut, acoperind atât segmentul mainstream prin gama Nitro, cât și zona high-end prin Predator.

În zona accesibilă, noile laptopuri Nitro V 16 și Nitro V 16S vin echipate cu procesoare Intel Core 9 270H și plăci grafice NVIDIA GeForce RTX 5070, cu suport DLSS 4 și randare neurală. Ambele oferă ecrane WQXGA la 180 Hz și design subțire, cu NitroSense pentru monitorizarea sistemului și Thunderbolt 4 pentru conectivitate.

Pe partea de desktop, modelele Nitro 70 și Nitro 50 sunt echipate cu procesoare AMD Ryzen până la 9 9950X3D și plăci video NVIDIA RTX până la 5090, sisteme avansate de răcire CycloneX 360 și Wi-Fi 7. Acer completează linia cu patru monitoare Nitro, inclusiv modelul curbat XZ403CKR de 39,7 inci cu rezoluție 5K și refresh 180 Hz.

Segmentul premium este acoperit de noul Predator Helios 18P AI, un laptop hibrid de gaming și productivitate, cu procesor Intel Core Ultra 9 285HX, memorie ECC de până la 192 GB și GPU NVIDIA RTX 5090 Laptop. Acesta oferă un ecran Mini LED 4K HDR de 18 inci și un sistem de răcire cu ventilatoare AeroBlade de generația a 6-a și pastă cu metal lichid.

La capitolul desktopuri high-end, Acer a anunțat Predator Orion 7000 și Orion 5000, echipate cu procesoare Intel Core Ultra și GPU-uri RTX seria 50, memorie DDR5 până la 128 GB și răcire CycloneX 360. Orion 7000 vine cu până la 6 TB SSD PCIe Gen 5, în timp ce Orion 5000 se adresează gamerilor care vor performanță competitivă la un nivel mai accesibil.

Pentru jucătorii profesioniști, monitorul Predator X27U F8 oferă un panou OLED de 26,5 inci la rezoluție WQHD și rată de refresh de până la 720 Hz. În plus, tastatura Predator Aethon 550 TKL aduce comutatoare hot-swappable, conectivitate tri-mode și iluminare RGB per tastă.

Prețuri și disponibilitate