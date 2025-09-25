Qualcomm anunță Snapdragon X2 Elite și Extreme: procesoare ARM de înaltă performanță pentru PC-uri

În caz că ați uitat, Qualcomm produce SoC-uri nu doar pentru smartphone-uri, ci și pentru PC-uri. Sunt bazate pe aceeași arhitectură ARM, însă aduc dotări considerabil mai bune decât cipurile de smartphone. E adevărat, nu se bucură de aceeași popularitate ca soluțiile x86, fiind prezente pe un număr foarte mic de laptop-uri cu Windows, însă, chiar și așa, Qualcomm nu abandonează acest segment de piață și introduce o nouă generație de astfel de procesoare.

Pe numele lor Snapdragon X2 Elite Extreme și Elite, acestea aduc creșteri foarte mari de performanță față de modelele din prima generație, fiind cu până la 39% și 50% mai rapide în operațiune single, respectiv multi core. Vârful de gamă X2 Elite Extreme dispune de 18 nuclee într-o configurație hibridă: 12 nuclee de performanță Prime cu frecvențe de boost de până la 5 Ghz și 4.4 Ghz, 6 nuclee de eficiență tactate la 3.6 Ghz. SoC-ul are, de asemenea, 53 MB cache, GPU Adreno cu frecvență de 1.85 Ghz, un NPU cu o putere de calcul de 80 TOPs, dar și memorie RAM integrată LP5X cu 12 canale și lățime de bandă de 228 GB/s.

Gama Elite este împărțită în două SKU-uri. Modelul mai performant, X2E-88100, are aceeași configurație a nucleelor ca cel Extreme, însă cu vine cu frecvențe de boost ceva mai mici pentru nucleele Prime (4.7 Ghz, respectiv 4 Ghz) și GPU (1.7 Ghz). În rest, configurația este identică, inclusiv cache-ul, care are tot 53 MB. SKU-ul entry-level, X2E-80-100, sosește cu 12 nuclee, dintre care 6 de tip Prime cu boost de până la 4.7 Ghz și 6 de eficiență tactate la 3.4 Ghz. Cache-ul este la rândul său ceva mai mic, având 34 MB, iar GPU-ul este tactat la 1.7 Ghz, însă NPU-ul are tot 80 TOPs. De asemenea, SKU-urile Elite sosesc cu o lățime de bandă pentru memoria RAM ceva mai mică față de Extreme, având 8 canale cu 152 GB/s în total.

Însă cu adevărat impresionantă este eficiența energetică, unde Qualcomm chiar excelează în raport cu soluțiile oferite de Intel și AMD. În comparație cu Intel Core Ultra 9 285H Arrow Lake-H, AMD Ryzen AI 9 HX 370 Strix și Intel Core Ultra 9 288V Lunar Lake, Snapdragon X2 Elite Extreme este cu până la 44% mai performant în single core la putere de 20 W, în timp ce procesoarele Intel și AMD au nevoie de o putere cu 144% mai mare pentru a atinge același nivel de performanță. Mai mult, în testele multi-core, noul SoC de top de la Qualcomm oferă o putere de calcul cu 75% mai bună la o putere de 55 W, în timp ce procesoarele rivale au nevoie de o putere cu 222% mai mare pentru a asigura același nivel de performanță. Conform rezultatelor dezvăluite de Qualcomm, Snapdragon X2 Elite Extreme are nevoie de maxim 55 W, în timp ce Intel Core i9 285H necesită până la 80 W. Totodată, cipul de top de la Qualcomm este cu până la 53% mai rapid în browsing decât AMD Ryzen AI 9 HX 370, cu până la 49% mai rapid în Microsoft 365 decât Intel Core Ultra 9 288V și de până la două ori mai rapid în compresie 7-Zip decât Intel Core Ultra 9 288V. Desigur, sunt evidențiate doar rezultatele care avantajează noile cipuri de la Qualcomm și cu siguranță există scenarii în care procesoarele x86 se comportă mai bine, însă în ceea ce privește eficiența energetică noile Snadragon X2 au avantaj incontestabil. Totodată, în ciuda suportului limitat pentru jocuri, Qualcomm a îmbunătățit și GPU-ul Adreno integrat, însă și în acest caz a pus mai mare accent pe creșterea eficienței energetice și nu neapărat pe performanța brută. GPU-urile integrate se comportă binișor în 3DMark Steel Nomad Light, însă, de ce să nu recunoaștem, testele sintetice pe ARM nu sunt reprezentative pentru performanța reală în jocuri.

Snapdragon X2 Elite și X2 Elite Extreme vor fi disponibile în primăvară pe laptop-uri și poate chiar și pe unele PC-uri preasamblate, însă, la fel ca până acum, nu vor fi disponibile retail.