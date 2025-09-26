TikTok, algoritmul și MAGA: când cenzura devine negociabilă

Recunosc că m-am inspirat din filmul Profetul, aurul si ardelenii (1978) când am dat titlul articolului. 🙂
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care deschide calea pentru vânzarea activelor TikTok din SUA către un consorțiu de investitori americani. Oficial, e vorba de securitate națională. Neoficial, aleg eu s cred, e vorba de controlul asupra unei aplicații care nu mai reflectă „corect” viziunea președintelui.
Într-un moment de sinceritate cu accente de umor involuntar, Trump a declarat că ar prefera ca algoritmul TikTok să fie „100% MAGA”, dar a admis că „nu va funcționa așa”. Totuși, algoritmul va fi supravegheat de Oracle, iar noua structură de conducere va fi dominată de investitori americani, printre care și câțiva apropiați ai președintelui.
Între timp, Beijingul nu a confirmat public aprobarea pe care Trump susține că a primit-o direct de la Xi Jinping. De altfel, în timp ce liderii chinezi impun restricții de export asupra algoritmului TikTok, Trump pare să fi găsit o metodă mai simplă: dacă nu-ți place ce face o aplicație, o vinzi, o blochezi sau o reconfigurezi.
Valoarea estimată a noului joint-venture este de 14 miliarde de dolari, iar ByteDance va păstra cel mult 20% din participație. În paralel, se discută dacă utilizatorii americani vor trebui să descarce o versiune separată a aplicației.
Într-un peisaj digital în care Xi controlează conținutul prin cenzură de stat, iar Trump prin cenzură de piață, algoritmul TikTok devine un nou front de negociere geopolitică. Iar între „toți vor fi tratați corect” și „aș vrea să fie 100% MAGA”, rămâne întrebarea: cine decide ce vedem?
Participa la discutie!
Sly a zis
Fiecare decide „ce vede” și ce este important „ce înțèlege”. Articolul fiind negativ la adresa Chinei poate veți regîndi articolele cu multele produse chinezești cu raportări către guvernul comumist.
Cristian Răducă a zis
Sa stii ca tonul e ironic la adresa The land of the free and the home of the brave!
Sebi a zis
Cenzura tot mai evidentă este o problemă din ce in ce mai serioasa, dar nu a inceput cu Trump. Cenzura din perioada pandemiei și de după (cu ecou până azi) a fost teribilă. Și erai acuzat de conspiraționism doar daca denunțai cenzura.
Ref al TikTok, din câte îmi amintesc administrația Biden a ridicat această problemă, nu Trump, și interdicția aplicației urma să intre în vigoare în mandatul lui Trump, doar că el a suspendat-o.
Cristian Răducă a zis
Doar ca Trump a decis ca algoritmii TT sunt gresiti, dar ii vrea modificati in favoarea lui. 🙂
Răzvan Balica a zis
Nu e corect, dar să nu uităm că în 2020 și 2021 cenzura era și mai vizibilă. Cine nu aproba narativa oficială avea postările șterse și conturile închise.