TikTok, algoritmul și MAGA: când cenzura devine negociabilă

Recunosc că m-am inspirat din filmul Profetul, aurul si ardelenii (1978) când am dat titlul articolului. 🙂

Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care deschide calea pentru vânzarea activelor TikTok din SUA către un consorțiu de investitori americani. Oficial, e vorba de securitate națională. Neoficial, aleg eu s cred, e vorba de controlul asupra unei aplicații care nu mai reflectă „corect” viziunea președintelui.

Într-un moment de sinceritate cu accente de umor involuntar, Trump a declarat că ar prefera ca algoritmul TikTok să fie „100% MAGA”, dar a admis că „nu va funcționa așa”. Totuși, algoritmul va fi supravegheat de Oracle, iar noua structură de conducere va fi dominată de investitori americani, printre care și câțiva apropiați ai președintelui.

Între timp, Beijingul nu a confirmat public aprobarea pe care Trump susține că a primit-o direct de la Xi Jinping. De altfel, în timp ce liderii chinezi impun restricții de export asupra algoritmului TikTok, Trump pare să fi găsit o metodă mai simplă: dacă nu-ți place ce face o aplicație, o vinzi, o blochezi sau o reconfigurezi.

Valoarea estimată a noului joint-venture este de 14 miliarde de dolari, iar ByteDance va păstra cel mult 20% din participație. În paralel, se discută dacă utilizatorii americani vor trebui să descarce o versiune separată a aplicației.

Într-un peisaj digital în care Xi controlează conținutul prin cenzură de stat, iar Trump prin cenzură de piață, algoritmul TikTok devine un nou front de negociere geopolitică. Iar între „toți vor fi tratați corect” și „aș vrea să fie 100% MAGA”, rămâne întrebarea: cine decide ce vedem?

