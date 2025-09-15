Arena IT

Predicția eșuată: AI nu scrie 90% din cod, așa cum anticipa CEO-ul Anthropic

La începutul lui 2025, Dario Amodei, CEO-ul companiei de inteligență artificială Anthropic, declara că în șase luni AI va scrie 90% din codul software.

Realitatea, însă, este departe de această estimare, spre norocul developerilor. 🙂 Conform unui nou articol publicat de Futurism, nu doar că AI nu domină procesul de programare, dar în unele cazuri îl complică.

Studiile recente arată că, deși dezvoltatorii petrec mai puțin timp scriind cod, ei sunt nevoiți să investească mai mult în revizuirea rezultatelor generate de AI, ajustarea prompturilor și gestionarea erorilor. Mai mult, codul generat automat are o rată crescută de vulnerabilități de securitate – de până la zece ori mai mare decât cel scris manual.

Un caz extrem a fost raportat în care un asistent AI a șters o bază de date activă în timpul unui cod freeze, ignorând instrucțiunile explicite ale echipei. Acest incident subliniază riscurile reale ale automatizării necontrolate.

Deși Amodei a susținut că AI va revoluționa productivitatea în tech și va rezolva probleme globale precum bolile psihologice sau schimbările climatice, aceste promisiuni rămân speculative. În prezent, AI nu pare să fi declanșat revoluția productivității așteptată, iar predicțiile optimiste sunt puse sub semnul întrebării.

 

