China acuză Nvidia de încălcarea legislației antitrust

Autoritățile de reglementare din China au anunțat că Nvidia a încălcat legea antimonopol, potrivit unei investigații preliminare desfășurate de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR).

Ancheta vizează achiziția companiei israeliene Mellanox, realizată de Nvidia în 2020, și anumite acorduri încheiate în cadrul acestei tranzacții. Deși achiziția a fost aprobată de China la momentul respectiv, autoritățile susțin acum că Nvidia nu a respectat toate condițiile impuse.

Investigația, aflată în desfășurare, se concentrează pe modul în care Nvidia a gestionat integrarea Mellanox și pe eventualele efecte anticoncurențiale generate de această consolidare. SAMR nu a oferit detalii suplimentare, dar a precizat că va continua analiza pentru a determina dacă sunt necesare măsuri corective.

În urma anunțului, acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 2% în tranzacțiile premergătoare deschiderii pieței. Compania nu a emis un comunicat oficial ca reacție la acuzațiile formulate de autoritățile chineze.

Această investigație are loc într-un context mai larg de tensiuni comerciale și tehnologice între Statele Unite și China, în care reglementările antitrust sunt folosite tot mai frecvent pentru a controla influența companiilor străine pe piața locală. Tranzacțiile internaționale din domeniul tehnologiei, în special cele care implică infrastructură digitală și soluții pentru centre de date, sunt supuse unui control tot mai strict din partea autorităților de reglementare.

