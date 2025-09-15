Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Opinie nepopulară: Impozitul auto diferențiat e o măsură justă – nu ai dreptul să poluezi gratuit
Tot ce trebuie să știți despre cum a blocat tehnologia transferuri de fotbaliști
Rezultate sondaj: Ați primit deja facturile de energie electrică cu noile valori?
Industria auto germană e praf, iar BMW confirmă asta prin design-ul noilor modele
Sondajul de marți: La ce platforme de streaming video sunteți abonați? (2025)
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XRF7GM) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

China acuză Nvidia de încălcarea legislației antitrust

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Autoritățile de reglementare din China au anunțat că Nvidia a încălcat legea antimonopol, potrivit unei investigații preliminare desfășurate de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR).

Ancheta vizează achiziția companiei israeliene Mellanox, realizată de Nvidia în 2020, și anumite acorduri încheiate în cadrul acestei tranzacții. Deși achiziția a fost aprobată de China la momentul respectiv, autoritățile susțin acum că Nvidia nu a respectat toate condițiile impuse.

Investigația, aflată în desfășurare, se concentrează pe modul în care Nvidia a gestionat integrarea Mellanox și pe eventualele efecte anticoncurențiale generate de această consolidare. SAMR nu a oferit detalii suplimentare, dar a precizat că va continua analiza pentru a determina dacă sunt necesare măsuri corective.

În urma anunțului, acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 2% în tranzacțiile premergătoare deschiderii pieței. Compania nu a emis un comunicat oficial ca reacție la acuzațiile formulate de autoritățile chineze.

Această investigație are loc într-un context mai larg de tensiuni comerciale și tehnologice între Statele Unite și China, în care reglementările antitrust sunt folosite tot mai frecvent pentru a controla influența companiilor străine pe piața locală. Tranzacțiile internaționale din domeniul tehnologiei, în special cele care implică infrastructură digitală și soluții pentru centre de date, sunt supuse unui control tot mai strict din partea autorităților de reglementare.

Sursa

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.