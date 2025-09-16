Arena IT

Sondajul de marți: Ce platforme de streaming audio folosiți în România?

După ce am văzut ce se întâmplă în zona video, era inevitabil să ne întrebăm: unde ascultați muzică, podcasturi sau radio online?

Avem o grămadă de opțiuni, unele gratuite, altele cu abonamente lunare, unele cu reclame, altele curate ca o simfonie clasică.

Personal folosesc doar Spotify de vreo doi ani, cam de când am dat peste promoția Plutus de cashback. Am ales un abonament Family, două licențe fiind dăruite altor membrii ai familiei, care nu locuiesc cu noi. 🙂

Din când în când mai utilizez Apple Music, dar asta doar pentru că primesc oferte promoționale cu trei luni gratis, după care o dezinstalez. Am mai folosit SountCloud acum mulți ani, când mai ascultam mixuri și DJ mai puțin mainstream, dar restul platformelor nu le-am accesat nici măcar o dată.

La nivel mondial, lucrurile stau cam așa:

  • Spotify – 31% cotă globală
  • Apple Music – 15%
  • Amazon Music – 13%
  • YouTube Music – 8%
  • Tencent Music (China) – 11%
  • Deezer, Tidal, SoundCloud – sub 5% fiecare

Streamingul audio e deja parte din rutina zilnică. Fie că ești fan podcasturi, muzică clasică sau techno de Berlin, ai de unde alege. Să vedem ce opțiuni alegeți voi.

  1. Sebi a zis

    Tidal, dar nu în România. Foarte mulțumit de ei. Cred că e dezavantajos pentru consumatori dacă Sportify ajunge sa domine. E bine sa existe concurență.
    Unul din motivele pentru care am ales Tidal acum vreo 5 ani (când mi-am luat o pereche de căști B&W) este faptul că ofereau cea mai înaltă calitate audio. Sportify abia acum au început să implementeze lossless streaming quality

  2. Răzvan Balica a zis

    Mult timp am folosit Tidal, iar de un an sunt pe Apple Music. 100% mulțumit.

    Am evitat Spotify și YouTube Music din cauza calității audio. Nu știu dacă e de la bitrate sau de la ce egalizatoare/efecte aplică ei, dar ambele se aud foarte prost.

