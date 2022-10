Prețurile SSD-urilor ar putea scădea cu până la 50% în 2023

Prețurile NAND-urilor și SSD-urilor au scăzut foarte mult în ultimii ani, iar acest trend are toate șansele să se mențină și pe viitor, susțin analiștii. În urmă cu șase ani, un SSD NVMe Samsung cu capacitate de 1 TB ajungea să coste aproape 500 dolari, însă acum un model echivalent cu aceeași capacitate are un preț de sub 100 dolari. Analiștii sunt de părere că reducerile de prețuri vor continua într-un ritm accelerat în următoarea perioadă și estimează că până la jumătatea anului 2023 vom vedea SSD-uri chiar și cu 50% mai ieftine.

Dacă estimările acestora sunt corecte, SSD-urile NVMe de 1 TB vor costa aproximativ 50 dolari, cele de 2 TB sub 100 dolari, iar modelele de 4 TB aproximativ 200 dolari. Nu doar SSD-urile NVMe vor mai ieftine, ci și cele SATA, susțin sursele apropiate industriei. Prețurile acestora din urmă ar putea atinge noi valori minime în următoarea perioadă, iar costul pe GB ar putea deveni chiar mai mic decât în cazul HDD-urilor.

Potrivit unei analize Trendfocus, reducerile agresive de prețuri vin ca urmare a scăderii costurilor de fabricație și a supraproducției din ultimii ani. Piața este acum extrem de competitivă, iar cererea s-a domolit în ultima vreme, prin urmare majoritatea producătorilor caută să scape de excesul de stocuri indiferent de preț. Din nefericire, reducerile de prețuri nu se vor vedea și în cazul noilor SSD-uri PCIe 5.0. Tehnologiile integrate pe acestea sunt mult mai scumpe, iar capacitatea de producție este încă destul de limitată.

Via Techspot