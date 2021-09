Prezentare carcasa XPG Defender Pro

XPG este brandul de gaming al celebrului producator ADATA. Gama de produse din portofoliul XPG este uriara si cuprinde multe accesorii pentru gameri. Carcasa XPG s-au dovedit bune in timp si nu este prima data cand vad o astfel de carcasa.

Personal folosesc o carcasa XPG la unul dintre sistemele mele. O am de aproape 1 an si nu am nici o problema. Este spatioasa, raceste bine componentele si arata bine.

Astazi o sa va fac o prezentare pentru Defender Pro, o carcasa noua in format mid-tower cu un design interesant, un pret mediu spre mare dar care s-ar putea sa va placa.

Carcasa vine echipata cu 3 ventilatoare cu iluminare RGB. Acestea sunt silentioase si se pot conecta direct pe placa de baza. Sunt ventilatoare de 120mm, albe, si cu o lumina foarte interesanta.

Carcasa foloseste o tabla de buna calitate. Nu are muchii taioase si nici nu este subtire. Are o grosime considerabila si diferite spatii pentru a trage cablurile in timpul procesului de wire management.

Sloturile principale prin care vei trage cablurile, de ex cel de 24 pin sau cel prin care vei trage cablul de alimentare pentru placa video, sunt acoperite de un cauciuc de protectie. Restul nu.

Sursa este amplasata jos si are o zona dedicata. Capacul protector care separa carcasa in doua are 3 zone de acces pentru cabluri dintre care una cu protectie de cauciuc. Pe acolo se poate trage fara probleme alimentarea pentru placa video.

Partea superioara permite instalarea unui radiator pentru sistemele de racire performante. Raman cam 3 degete spatiu intre placa de baza si tavanul carcasei, deci se poate monta un radiator cu tot cu ventilatoare.

La exterior avem un filtru de praf magnetic in tavan, doua porturi USB 3.0 si un filtru in partea de jos. Se poate monta o placa video in pozitie verticala, iar partea frontala este complet detasabila.

Panoul frontal cu filtru de praf detasabil va permite un acces rapid la ventilatoare sau atunci cand vreti sa curatati sistemul de praf.

Se pot monta 2 unitati de 3.5 inch sau 2.5 inch in partea din spate, dar ofera si doua unitati de stocare combo de 2.5 inch sau 3.5 inch sub forma unor sertare.

Carcasa o gasiti la pretul de 595 lei la Melarox.