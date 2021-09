Sondajul de marți: sunteți pregătiți pentru cursurile on-line?

La momentul la care redactez articolul, adică vineri, 24.09.2021, rata de infectare din Timișoara, unde îmi sunt pruncii la școală este de 5,35 la mie. În același timp, din totalul persoanelor identificate pozitiv în ultimele 24 ore, la nivelul județului, 100 sunt minori.

Profesorii fiică-mii deja i-au anunțat să se pregătească de săptămâna asta pentru școala on-line, iar învățătoarea fiului mai mic caută o tabletă grafică, din același motiv. Personal, de la începutul școlii, am spus că elevii se vor muta înapoi în on-line, de la început de octombrie. Asta pentru că rata de infectare cu tulpina Delta este incredibilă față de celelalte, aterioare.

Acum că am terminat introducerea, vă spun că m-am și pregătit de prin vară, înainte de concediu, de scenariul acesta. Așa că am ”pensionat” vechiul DELL Chromebook 11 3189 pe care fiul meu îl folosea, i-am cumpărat și un monitor și i-am dat un laptop mai vechi, dar la care i-am pus un SSD și niște RAM în plus. Fiică-mea avea deja un monitor, vechi ce-i drept, dar încă funcțional, iar laptopul ei a fost primul care a suferit operațiunea de îmbunătățire. Anul trecut, prin iarnă, am modificat abonamentul de internet fix și am luat și un sistem mesh pentru a face față tuturor provocărilor.

Apropo de vechiul Chromebook, voi încerca să identific un copil din localitate care are nevoie de laptop pentru școală și nu are resurse să îl cumpere, pentru a-l ajuta. Asta pentru că văd în jur că ai mei sunt cazuri excepționale, care au parte de profesori cât de cât pregătiți și interesați, iar noi ne permitem pentru ei infrastructura necesară.

Ca să nu o mai lungim, vă dau cuvântul: sunteți sau nu pregătiți pentru copiii voștri de noul sezon de școală la distanță? Bineînțeles, dacă sunt printre voi și elevi/studenți, așteptăm și de la voi informații. De altfel, puteți folosi cu toții rubrica de comentarii pentru detalii adiționale.