XPG produce si surse pentru PC – prezentare Pylon Bronze 750W

XPG este un brand de gaming derivat din ADATA. Asa cum ASUS are brandul ROG pentru zona de gaming, ADATA are brandul XPG. Acesta din urma a evoluat in ultimii ani si am vazut produse interesante din partea lor. De curand au inceput sa produca si surse pentru PC, iar noi am primit un model sa-l prezentam.

Spun prezentare pentru ca un review la o sursa nu se poate face usor si nici nu ne pricepem. Preferam sa nu ne murdarim cu informatii eronate, deci acest articol este doar o prezentare.

XPG Pylon Bronze 750W este o sursa de 750W, non-modulara, cu certificare 80 Plus Bronze si o eficienta destul de ridicata de peste 80%. Este o sursa cu un pret relativ bun. Mi-am luat ca reper modelul de 550W care costa 220 lei la eMAG, deci aceasta varianta nu ar trebui sa depaseasca 400-450 lei. Nu e un pret rau daca am dreptate.

Sursa este foarte grea si de obicei acest lucru inseamna ca este o sursa de calitate. Are condensatori japonezi, protectii cat sa te saturi:OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP, NLO, SIP.

Ventilatorul este de 120mm, complet silentios. De asemenea, sursa XPG Pylon are certificare Cybenetics pentru eficienta si nivel redus de zgomot. Ventilatorul de 120mm functioneaza la 864RPM cand load-ul este de maxim 60%, iar dupa creste usor pana la un maxim de 1908RPM la un load de 100%.

Cablurile sunt de toate felurile, lungi dar cam rigide. O sa te chinui un pic sa jonglezi cu ele cand faci wm, dar sigur te descurci. Sunt de calitate, mie asa mi-a lasat impresia, iar lungimea lor o gasesti in poza de mai jos. Ai suficiente cabluri atat SATA cat si 4x PCI-E 6+2 pin, 2x ATX 8 pin 4+4, 3x Molex si chiar 1x Floppy 😀

Avand condesatori japonezi, protectii numeroase si cabluri lungi, nu vad de ce ar fi o sursa rea. Eficienta este si ea ridicata, silentioasa este, putere are si pretul este unul foarte bun.

Eu o folosesc deja de aproape o luna intr-un PC si merge fara probleme. Incercati si XPG 😀