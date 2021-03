Xiaomi Mi 10T Review

Daca in urma cu cativa ani aveam 3 segmente mari si late in care puteam delimita telefoanele mobile: entry-level, mid-range si high-end, ultimii ani si competitivitatea dintre producatori au reusit sa umple si golurile dintre aceste 3 segmente si sa avem un smartphone pentru aproape orice buzunar. Xiaomi Mi 10T este unul dintre telefoanele pe care eu l-as incadra in categoria dintre mid-range si high-end dupa timpul pe care l-am petrecut cu el.

Calitatea constructiei si impresii

Experienta in utilizare si performanta

Experienta foto/video

Ecran si sunet

Autonomie, incarcare si baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Calitatea constructiei si impresii

Mi10T mi-a lasat o impresie buna inca din primul moment in care l-am scos din cutie. Constructia este foarte buna si la 211 grame nu este un telefon usor. Ecranul este drept si protejat de Gorilla Glass 5, iar spatele de sticla primeste acelasi tratement de protectie ca fata. Cele doua bucati de sticla sunt „lipite” de o rama metalica. Spatele telefonului este usor curbat la margini si are un feeling foarte placut la tinut in mana. Este lucios, dar nu raman amprentele pe el, iar culoarea se schimba in functie de directia surselor de lumina. Din pacate nu ofera nici un fel de certificare de protectie impotriva apei sau a prafului. Usor observabil pe spate este modulul camerelor foto pozitionat in coltul stanga sus al telefonului. Acesta este destul de mare si deloc timid. Mi-a placut asezarea senzorilor in interiorul lui si spatele ii ofera un aspect elegant. Senzorul de amprenta este in butonul de deblocare. Nu avem jack de 3.5mm pentru casti, dar in pachet telefonul vine cu adaptor de la USB tip C la jack de 3.5mm, incarcator de priza rapid la 33W si o husa din cauciuc. Camera de selfie-uri se afla pozitionata in coltul stanga sus si are o dimensiune modesta astfel incat nu deranjeaza cand urmaresti continut pe el.

Per total as spune ca telefonul ofera o constructie de flagship premium, fiind scos in off-side doar de lipsa unei certificari IP68 si a faptului ca e bulky. Nu e un telefon finut.

Experienta in utilizare si performanta

Mi 10T a fost lansat in octombrie anul trecut cu Android 10. In prezent ruleaza Android 11 si interfata proprietara Xiaomi – MIUI 12. Daca ati folosit orice telefon Xiaomi in ultimul an de zile cunoasteti experienta. Aici depinde de gusturi, pentru mine unul este putin prea incarcata si la fel ca in cazul lui Poco X3 am „lucrat” la ea ca sa o simplific. De lipsit nu-i lipseste absolut nimic, mi-a placut ca m-a lasat sa dezinstalez o multime de aplicatii cu care a venit preinstalate atat proprietare Xiaomi cat si third-party. La inceput am crezut ca bara de notificari este defecta, dar de fapt Xiaomi a implementat o dubla functionalitate aici. Daca faci drag din jumatatea stanga a ecranului, vei avea bara cu notificarile, iar daca faci drag din partea dreapta a ecranului, vei avea meniul de setari.

Rata de refresh este de 144HZ si alaturi de procesorul Snapdragon 865 realizat pe o tehnologie de 7nm si 6GB RAM, telefonul efectiv zboara si raspunde foarte prompt la comenzi. Este compatibil cu reteaua 5G, iar specificatiile il fac o alegere excelenta si pentru cei care doresc gaming pe telefonul mobil. Am avut totusi cateva cazuri cand cateva animatii si tranzitii au sacadat, dar nimic care sa ma ingrijoreze sau sa strig „LAG!”. S-a intamplat rar, dar trebuie sa stiti ca nu a fost 100% flawless. Memoria interna este de 128GB de tip UFS3.1. Inca cea mai rapida disponibila la ora actuala.

Experienta foto/video

Pozele realizate cu camera principala sunt detaliate si placute. Senzorul folosit este de 64MP, iar poza finala are 16MP.

Senzorul ultra-wide de 13MP se lupta pentru a realiza niste fotografii placute, dar nu reuseste sa impresioneze pentru categoria lui. Rezultatele variaza de la bune la mediocre in functie de lumina si partea de procesare software a culorilor.

Zoom-ul 2X retine suficient detaliu iar rezultatul este satisfacator

Modul Night se poate utiliza atat in modul ultra-wide cat si cu zoom 2x si pozele pastreaza din structura si aspect.

Selfie-urile realizate cu camera frontala de 20MP sunt rezultate tipice ale unui mid-ranger.

Permite filmarea pana la rezolutia [email protected] Video-ul este foarte detaliat, dar este un mod pe care eu l-as folosi doar in conditii „statice”, adica as aseza telefonul pe un trepied si as filma doar ce se intampla in fata lui.

Modul [email protected] nu are cea mai buna stabilizare

Cea mai populara rezolutie folosita in continuare de majoritatea utilizatorilor, FullHD, ofera un nivel de detaliu slabut.

Ecran si sunet

Probabil v-ati fi asteptat la un ecran Super AMOLED pe acest telefon. Xiaomi a preferat sa foloseasca un ecran de tip IPS LCD despre care ei spun ca este de cea mai inalta calitate. Acesta are o diagonala de 6.67 inch, o rezolutie FullHD+ si o rata de refresh de 144HZ. Ecranul isi face treaba foarte bine si nu a mostenit problema calibrarii luminozitatii in mediul slab luminat intalnita de mine pana acum pe aproape toate telefoanele lor. Culorile sunt placute, dar daca il asezi langa un ecran AMOLED vei observa diferente. Nu are always-on-display.

Sunetul este stereo si isi face treaba fara a dezamagi sau impresiona.

Autonomie, incarcare si baterie

Surprize foarte placute pe partea de autonomie incat am crezut ca e vorba de o greseala. Mi s-a intamplat nu o data, ci de mai multe ori sa obtin un screen-on-time de 9 ore. Sunt mai multi factori care contribuie la autonomia acestuia: lipsa unui always-on-display, optimizarea foarte buna a sistemului de operare si bateria de 5000mAh. Incarcarea rapida la 33W desi nu bate recorduri ca viteza, ofera un ciclu de incarcare complet in o ora si 10 de minute. Nu avem incarcare wireless.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Mi 10T varianta testata de mine cu 6GB RAM costa 1900RON la Altex, iar varianta cu 8GB RAM o gasiti la 2000RON la eMag.

Pro

constructie buna

autonomie excelenta

poze bune

pretul

Contra

calitatea video lasa de dorit

interfata MIUI nu este pentru toata lumea