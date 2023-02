BenQ Mobiuz EX2710U Review – o experienta inedita

Vara anului 2005, la bunici la tara, „fugeam” cu un monitor Eizo CRT de 17inch aproape cat mine prin sat sa ajung la LAN-party-ul organizat cu prietenii.

Nu l-am cumparat nou, nici macar nu a fost cumparat… l-a adus tata din Germania, luat direct din strada. Nu stiu daca „traditiile” de atunci se mai practica in prezent in Germania, dar in perioada respectiva curatenia de primavara insemna sa scoti absolut tot ce nu ai nevoie in strada, iar diverse persoane vanau aceste „donatii” inainte ca masinile de gunoi sa vina sa preia ce ramane. Acest monitor abandonat in strada de un fost proprietar a ajuns in mod gratuit la mine si mi-a facut o bucurie enorma. In 2005 un monitor de 17 inch cu rezolutia 1280×1024 printre prietenii mei era ceva unicat si am fost impresionat de imaginea superioara comparativ cu un CRT de 15 inch si 1024×768.

Aproape 18 ani mai tarziu, acelasi sentiment l-am avut dupa primul contact cu monitorul BenQ Mobiuz EX2710U despre care urmeaza sa va povestesc astazi.

Fisa tehnica

Mobiuz EX2710U te intampina cu un panou de tip IPS cu iluminare de fundal LED si o diagonala de 27inch. Rezolutia nativa este 2160p – 3840×2160 pixeli, cu o rata de reimprospatare de 144Hz. In materie de conectivitate este dotat cu un DisplayPort 1.4, 2 porturi HDMI 2.1, un port USB tip B si 4 porturi USB 3.0. Portul DisplayPort este cel care accepta rata de reimprospatare maxima de 144Hz, in timp ce porturile HDMI accepta 120Hz.

Continuand cu proprietatile ecranului, acesta are un timp de raspuns GtG si MPRT de 1ms. Este mat cu tehnologie anti-glare si are un contrast nativ de 1000:1.  Acopera 98% din spectrul de culori DCI-P3.

La pachet vin tehnologiile proprietare BenQ pentru a obtine o imagine cat mai placuta si mai putin obositoare. Tehnologia HDRi optimizeaza automat culoarea imaginii si detaliile. Aceasta imbunatateste contrastul prin saturarea culorilor și prin adaptarea automata la lumina ambientala. Light Tuner ofera lumini si umbre mai subtile, in timp ce Black eQualizer recupereaza detaliile din zonele intunecate si le afiseaza in mod corespunzator. Tehnologia Eye-Care va asigura ca ochii va sunt protejati pe intreaga durata de utilizare a monitorului.

Pe langa acestea, tehnologia AMD FreeSynch Premium Pro, Low-Blue-Light, Flicker-Free, certificatul Vesa HDR 600 sunt prezente.

Vine cu un sistem audio 2.1 integrat, format din 2 boxe de 2W si un woofer de 5W.

In materie de design, acesta pastreaza linia gamei Mobiuz. Piciorul si stalpul sunt solide, iar combinatia alb,portocaliu, gri deschis si gri inchis formeaza o armonie placuta. Piciorul ii permite ajustare de 100mm pe verticala, rotire stanga-dreapta la un unghi de 15 grade si inclinare. Ecranul prezinta rama doar in partea inferioara, care arata chic prin intermediul grilei cu logo-ul BenQ si micro-gauri circulare. Pe spate este prezent logo-ul Mobiuz si 4 benzi LED RGB pentru iluminare ambientala care pot fi configurate prin intermediul meniului. Benzile ofera o iluminare placuta subtila in incapere si in timpul sesiunilor de gaming si am preferat sa o pastrez activa pe toata durata utilizarii.

Meniul OSD poate fi controlat si prin intermediul telecomenzii care vine la pachet. Pot fi configurate modul HDR , partea audio si culorile.

In pachet vine cu un cablu HDMI si unul DisplayPort care vor asigura ca va puteti bucura de cea mai buna transmisie intre placa grafica si monitor.

Experienta in utilizare

Aici lucrurile devin cu adevarat interesante. Pana acum eram de parere ca rezolutia 1440p este suficienta pentru un monitor cu o diagonala de 27inch in gaming si pentru o utilizare zilnica. In mare parte am avut dreptate, dar daca bugetul iti permite experienta premium? Atunci arunci un ochi peste 2160p.

Imediat ce am montat monitorut, am intrat direct in God of War 2018 PC – titlu in care mi-am petrecut majoritatea timpului alaturi de acest monitor ~ 20 de ore si mai bine de jumatate din joc. Dupa 10 ore in 1440p, desi doar rezolutia a „suferit” si a fost modificata, calitatea imaginii a crescut vizibil. Totul arata mai bine si bineinteles ca la scurt timp am activat DLSS pe Quality fiinda RTX 3070 a inceput sa sughite binisor cu el dezactivat.

God of War este un joc cu o paleta de culori vibranta, iar monitorul a scos-o in evidenta cu multa maiestrie, neavand practic ce sa-i reprosez.

Fiind un titlu cu un puternic accent pe partea audio mai ales datorita interpretarii fenomenale a lui Christopher Judge si a coloanei sonore compusa de Bear McCreary, am pus la munca si sistemul audio integrat. Acesta poate inlocui cu succes un sistem 2.1 fara probleme, dar cei care doresc fidelitate inalta vor prefera cel mai probabil un sistem dedicat. Este cel mai convingator sistem integrat intr-un monitor pe care l-am auzit pana acum.

Am retrait o parte din copilarie si am petrecut cateva ore in titlul Diablo 2 Resurrected, care prezinta un stil mai intunecat, gotic, cu multe zone cu diferite nuante de gri, iar imaginea produsa de monitor a pastrat cele mai inalte standarde de calitate. Fiecare nuanta si degradeu este vizibil si contribuie la atmosfera teribil.

Scriindu-i review-ul in timp ce-l utilizez, diferentele intre un ecran 1440p si unul 2160p sunt vizibile si aici. Textul arata fara de cusur si la o utilizare indelungata de lucru si gaming de aproximativ 11 ore intr-o zi nu imi simt ochii obositi.

Concluzii

Mobiuz EX2710U este monitorul pe care mi l-as cumpara acum daca as avea buget alocat pentru entertainment. Insa nu m-as putea bucura mai mult de 1 an de el fara un upgrade la placa video sau o consola langa. Pentru a te putea bucura de rezolutia 3840×2160 pe un ecran de 27 inch ai nevoie de o placa video foarte potenta sau de o consola din actuala generatie. E un monitor de gaming pentru experiente cinematice cu cel mai ridicat nivel de detaliu posibil si o imagine impresionanta din punct de vedere al culorilor si contrastului. Costa 900$ pe Amazon sau 4840RON la un partener eMAG. Exista si o versiune de 32 inch, care costa aproximativ 5780RON.