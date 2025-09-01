Puteti primi placutele de inmatriculare prin curier la orice adresa din Romania

Publicat pe 28 august și cu aplicare de la 17 septembrie, noul ordin al Ministerului Afacerilor Interne simplifică procesul de obținere a numerelor de înmatriculare și face pași importanți spre digitalizare.

Cea mai notabilă noutate este posibilitatea de a comanda online și contra-cost livrarea plăcuțelor la orice adresă din România, prin platforma DGPCI, fără drumuri la ghișee. Tot prin această platformă, toate taxele aferente (plăci permanente, provizorii, de probă, numere preferențiale sau rezervări) vor putea fi achitate online, odată cu înrolarea instituțiilor în Sistemul Național de Plată Online. Astfel, se elimină plata la casieriile DGPCI.

Ordinul aduce și schimbări pentru fluxurile interne: documentele necesare procesului – comenzi, avize, procese-verbale sau situații centralizatoare – vor putea fi întocmite și transmise în format electronic, reducând birocrația.

Aceste modificări se aplică etapizat, în funcție de gradul de dezvoltare a platformei informatice DGPCI, care deja permite persoanelor fizice și juridice să realizeze online formalități de înmatriculare.

Măsura se înscrie în procesul mai amplu de digitalizare a serviciilor publice, după modelul livrării la domiciliu a pașapoartelor electronice și a permiselor internaționale de conducere.

