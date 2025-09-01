Arena IT

Battlefield 6 Open Beta are nevoie de Secure Boot

EA a băgat în Battlefield 6 open beta o chestie obligatorie: Secure Boot activat în Windows și BIOS, ca să dea putere maximă sistemului lor anti-cheat numit Javelin. Mulți jucători au făcut scandal, unii nu pot activa setarea, alții nu vor să lase EA să intre cu acces la nivel de kernel pe PC-ul lor.

Christian Buhl, director tehnic, recunoaște că e o măsură enervantă și că blochează unii gameri, dar o vede ca pe un „rău necesar”. Motivul? Doar cu Secure Boot pot detecta chestii hardcore precum rootkit-uri, memory hacks, spoofing sau virtual machines.

Rezultatele n-au întârziat: în primele două zile de beta, Javelin a blocat 330.000 de încercări de cheat/tampering, iar comunitatea a raportat încă 104.000 suspiciuni. Totuși, EA admite că nu e o soluție finală, doar încă un strat de protecție în războiul fără sfârșit cu trișorii.

Pe Reddit, oamenii sunt tot nemulțumiți: unii se tem că-și strică PC-ul, alții că oferă EA prea mult control asupra sistemului. Cu toate astea, echipa e mulțumită de rezultate și promite să facă din anti-cheat o prioritate și după lansarea oficială din 6 octombrie.

