Tastatura MCHOSE X75 TKL Wireless – un nou jucator pe piata locala care cred ca va avea succes

Am primit în urmă cu aproximativ o lună tastatura MCHOSE X75 TKL Wireless, pe vremea când nici măcar nu era listată pe PC Garage. Era un model nou, despre care nu știam mare lucru, dar i-am dat o șansă. După câteva săptămâni de utilizare constantă, pot spune că brandul are potențial să devină un jucător serios pe piață.

Deși prefer în general perifericele premium, apreciez și efortul producătorilor mai puțin cunoscuți care încearcă să ofere produse accesibile și echilibrate. Nu toată lumea are nevoie de tastaturi de peste 1000 de lei, iar MCHOSE se poziționează exact în zona aceea de mijloc.

La PC Garage, tastatura costă 483 de lei. Nu e nici foarte ieftină, nici scumpă, ci intră într-o categorie competitivă, unde există destule alternative solide. Tocmai de aceea trebuie să vină cu atuuri clare pentru a se face remarcată.

Primul contact a fost surprinzător de bun. Tastatura este solidă și oferă impresia unui produs mai scump decât este în realitate. Plasticul mat utilizat este plăcut la atingere și oferă aderență bună, iar construcția robustă inspiră încredere. Tastele au o spațiere corectă, iar înălțimea bazei oferă un unghi natural pentru scris. Există și picioare reglabile, astfel încât poți ajusta unghiul după preferințe.

Pe partea stângă se află o zonă iluminată care afișează diverse statusuri, inclusiv autonomia bateriei. În dreapta, există o rotiță pentru volum – singurul detaliu care m-a dezamăgit. Nu are un feedback prea fin și pare ieftină în comparație cu restul construcției, dar își face treaba.

MCHOSE X75 TKL este wireless, are și Bluetooth, dar poate fi conectată și prin USB-C. Conexiunea s-a dovedit stabilă, fără deconectări sau întârzieri. Tastatura folosește switch-uri yellow, rapide și silențioase, care pot fi schimbate datorită suportului hot-swap. În plus, are nu mai puțin de cinci straturi de izolare fonică, ceea ce face ca sunetul la tastare să fie plăcut și discret.

Bateria de 4000 mAh adaugă atât autonomie, cât și greutate. Cu 1,1 kg, tastatura stă fixă pe birou și transmite un plus de soliditate. Fiind TKL, lipsește NumPad-ul, dar în pachet primești un cablu USB-C detașabil de 1,6 metri. Software-ul este simplu și ai două opțiuni: fie îl instalezi, fie faci setările direct din browser. Totul se salvează în memoria internă a tastaturii, ceea ce înseamnă că nu ești dependent de aplicații dedicate.

În jocuri competitive precum Valorant, Apex sau LoL, tastatura s-a comportat excelent. Este rapidă, stabilă și plăcută la utilizare.

Există însă un minus important: iluminarea. Deși există, intensitatea este scăzută. Ziua abia se observă, iar noaptea devine vizibilă, dar nu spectaculoasă. Dacă pui preț pe efecte luminoase puternice și jocuri de lumini, s-ar putea să fii dezamăgit.

Per total, MCHOSE X75 TKL Wireless este o tastatură solidă, echilibrată ca preț și performanță, care surprinde plăcut prin construcție și experiența de utilizare, chiar dacă are câteva compromisuri minore