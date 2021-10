Raspberry Pi Zero 2 W lansat la prețul de 15 dolari

Raspberry Pi Zero 2 W a fost lansat la prețul de 15 dolari. Este de trei ori scump decât modelul din prima generație, însă Raspberry Pi Foundation menționează că prețul este justificat având în vedere criza actuală de cipuri și dotările mult mai bune. Noul Pi Zero 2 W are la bord SoC-ul Broadcom BCM2710A1 la 1 Ghz, 512 MB memorie SDRAM LPDDR2 și conectivitate Wi-Fi. În anumite scenarii de utilizare, performanța multi-thread a lui Pi Zero 2 W este de până la cinci ori mai bună decât cea a modelului din prima generație. Mai mult, SoC-ul este capabil să decodeze video H.264 1080p la 30 de cadre pe secundă și are suport complet pentru grafică OpenGL ES 1.1 și 2.0. Pentru că aceste PC-uri de mici dimensiuni nu sunt răcite activ, disiparea căldurii se face prin câteva straturi groase de cupru la nivelul PCB-ului. Astfel, SoC-ul rămâne la temperaturi relativ joase chiar și în aplicații de stress test și nu intră în thermal throttling.

Specificații:

CPU Broadcom BCM2710A1 cu CPU Quad-Core Cortex-A53 64 bit

512 MB LPDDR2 SDRAM

Conectivitate Wi-Fi 2.4 Ghz b/g/n, Bluetooth 4.2, BLEâ

1 x USB 2.0 (OTG)

Header compatibil HAT cu 40 de pini

Slot microSD

Port mini HDMI

Headere composite video și buton reset (doar solder points)

Conector cameră CSI-2

Decodare H.264 MPEG-4 ([email protected] fps) și encode H.264 ([email protected] fps)

Compatibilitate grafică OpenGL ES 1.1 și 2.0

La noi în țară, Raspberry Pi Zero 2 W poate fi găsit la partenerul oficial Optimus Digital la prețul 76 Lei, însă momentan nu se află în stoc.