Razer Blackshark V3 Pro – scumpe, dar merită banii

Luna trecută am fost la evenimentul Razer unde au fost prezentate noile produse. Atunci am văzut pentru prima dată căștile Blackshark V3 Pro, însă nu le-am putut testa pe moment. Au ajuns, într-un final, și la mine și o să vă prezint în rândurile următoare experiența mea cu ele. Vă zic doar atât la început: nu vă speriați de preț! O să merite!

O să judec puțin prețul, că la lansare toți am avut un șoc. Măi, sunt scumpe, ce pot să zic. Prețul din prezentare a fost de 250 euro, iar la noi în magazin costa 1299 lei la Altex. Știu că toate s-au scumpit și ne luptăm fiecare cu prețurile din ce în ce mai mari, însă în lumea tehnologiei și a gaming-ului, pe care o consider o ramură a tehnologiei, produsele bune sunt în general și scumpe, iar asta e cumva o definiție. Iar în cazul ăsta lucrurile sunt clare. Discutăm despre un brand premium care ne-a oferit ani la rând produse de calitate și care și-a format o imagine puternică. Eu văd Razer ca un fel de Apple în lumea perifericelor.

Castile sunt disponibile la Altex la 1299 lei.

Pachet

Mi-a dat, mi-a dat pachet! Și nu țin minte dacă și la generația anterioară a fost la fel sau nu, dar de data asta am observat o spumă de protecție suplimentară în cutie. Ambalajul e în mare parte la fel, o cutie zdravănă pe care o deschizi ușor, iar la interior ai două cabluri, un dongle și microfonul. Fix ce ai nevoie. După ce ridici cutia o să observi imediat căștile cum te întâmpină. Doar le iei și le pui pe cap.

Design

V-am spus, Razer în lumea gamingului e un fel de Apple în lumea telefoanelor. Designul confirmă ceea ce spun, că diferența de la o generație la alta e aproape insesizabilă dacă nu te pricepi. Desigur, seria Blackshark e ușor de recunoscut datorită designului pe care îl folosește încă de la prima generație și nu ai de ce să schimbi ceva ce funcționează. Asta e și o vorbă din folclorul american.

Așadar, Blackshark V3 Pro, la prima vedere, seamănă cu V2 Pro, însă sunt câteva schimbări făcute. În primul rând sunt mai grele, datorită magneților mai mari de la difuzoare. Sunt perceptibil mai robuste, iar plasticul folosit e unul dur, rezistent și mat. Pare genul de plastic care va rezista o viață.

Bureții pentru cupe sunt din textil, la fel și bentița care va veni pe cap. Recunosc, mie îmi plac cele din piele sintetică chiar dacă transpir, că în timp textilul poate produce iritații. Fiecare cu gusturile lui, dar să știți că astea au textil.

Casca stângă integrează butonul de microfon on/off, butonul de power, portul USB-C pentru alimentare sau conexiune și locașul pentru microfon. Ah, era să uit de potențiometrul mare și foarte mișto la utilizare, are un feeling premium, solid.

Casca dreaptă integrează butonul de pair, butonul ANC și un alt potențiometru care reglează volumul din joc și din chat, în funcție de preferința ta: mai mult chat sau mai mult volum din joc. Îl reglezi în timp real după preferință, deci nu are legătură cu volumul general.

Fiecare cască are câte un capac detașabil, magnetic, care îți permite să personalizezi căștile. Probabil vei putea cumpăra capace cu diferite imprimeuri, culori etc., sau poate chiar să le printezi tu la imprimantă. E un gimmick.

O altă chestie mișto, tipică pentru seria Blackshark, este reglajul pe înălțime. Practic nu le reglezi din banda de susținere, ci pur și simplu tragi fiecare cască în jos sau în sus pe cele două brațe metalice. Lucrează ca amortizor.

De asemenea, fiecare cască se rotește destul de mult astfel încât să se așeze corect pe fiecare ureche. Asta se face de la îmbinarea de sus. Reglajul este foarte amplu.

Per total, dacă trag linie, căștile au un design reușit. Stau foarte bine când le pui pe cap, nu sunt incomode, ba chiar foarte comode, nu vor cădea și pe termen lung nu vor fi o problemă. Eu sunt obișnuit cu căști de ani de zile și nu mi se par obositoare deloc, indiferent de model, așa că poate sunt puțin subiectiv aici.

Iar pe dongle este un LED care poate indica trei lucruri, îți alegi tu din soft: să arate cât de bună e conexiunea, să indice statusul bateriei sau să te avertizeze când rămâi fără baterie.

Software

Mare atenție aici. Când vă cumpărați periferice Razer, prima și prima dată trebuie să faceți update de firmware atât la produs în sine, la căști în cazul ăsta, dar și la dongle, dacă sunt wireless, deci se aplică și aici.

Prima dată trebuie să instalezi Razer Synapse 4, iar aplicația îți va detecta automat dacă trebuie să faci update sau nu. E recomandat oricum să verifici periodic asta, că se rezolvă multe probleme astfel, fie ele de conexiune, stabilitate, autonomie, chiar claritate audio.

Eu a trebuit să fac update atât la dongle, cât și la căști, iar căștile trebuiau conectate pe USB ca să realizez operațiunea. Totul a durat 5 minute, maxim.

Și abia acum poți folosi căștile 🙂

Trecând mai departe, aplicația Synapse 4 îmi place că e bine gândită și aerisită față de alte aplicații, cum ar fi cea de la Logitech, care mi se pare o mare porcărie și care m-a făcut să renunț la produsele lor tocmai din cauza asta. Sorry not sorry.

O să găsești un egalizator atât pentru cei care folosesc căștile în mod stereo, dar și pentru cei care folosesc căștile cu sunet THX Spatial Audio. Ala io, ala io, că eu nu cunosc pe nimeni care să le folosească așa. Nici măcar în jocuri, dar în fine.

Așadar, există un egalizator cu moduri presetate, dar poți tu să-ți creezi un mod al tău. Recomand să te joci cu fiecare bandă de acolo și să-ți găsești sunetul potrivit. Poți să creezi câte un mod pentru fiecare joc în parte, astfel că atunci când intri în LoL să ai niște setări, iar în Apex alte setări.

Având Bluetooth, căștile se pot conecta și la telefon, iar o funcție cerută și căutată de mulți gameri este conexiunea simultană cu telefonul. Da, căștile se pot conecta prin Bluetooth la telefon și wireless la PC, iar atunci când te joci și cineva te sună pe telefon poți să răspunzi apăsând butonul Pair de pe cască dreaptă.

Să vă zic și despre ANC câte ceva. Are patru trepte când e activat, dar are și un mod Ambient care îți permite să auzi tot ce e în jurul tău. Își face treaba bine când e pornit, dar fiind niște căști de gaming, funcția nu e atât de bună precum la alte căști de muzică, să zicem Sony. E un ANC mai de buget, dacă îmi permiteți expresia, dar își face treaba bine. Te voi juca 99% în casă, iar aici nu ai nevoie de un ANC puternic, maxim să izolezi sunetele pe care le scoate gagica sau soția când te ceartă că iar înjuri și ții fitilul sus. Credeți-mă, eu nu mai aud nimic. Bine, nu mai aud nimic și fără ANC, că deja nu-mi mai pasă :))

E un ANC hibrid care folosește 4 microfoane pentru a reduce eficient zgomotul de fundal.

Inclusiv pentru microfon există un egalizator și câteva funcții precum Vocal Clarity, Noise Cancellation etc., pe care le știm și de la generațiile trecute.

Cum se aud?

Aș putea rezuma totul, și chiar asta o să fac, în câteva cuvinte: sunet clar, nu foarte puternic, cu bass profund, bine filtrat pe fiecare spectru, spatialitate bună în gaming, dar sunet stereo impecabil în muzică.

Noile drivere sunt sesizabil mai bune decât ce s-a folosit în trecut pe V2 Pro. Se numesc TriForce Bio-Cellulose Gen 2, au 50mm fiecare și au diafragme subțiri care reduc cu 50% distorsiunile armonice, oferind o creștere de 75% a câmpului magnetic.

S-a lucrat mult la partea de drivere și asta se simte când asculți muzică. Eu, care v-am mai spus, folosesc și alte căști strict pentru muzică, în prezent Meze 99 Classic, pot observa diferența de sunet îmbunătățită de la o generație la alta. Blackshark V3 Pro sunt excelente pentru muzică DACĂ te joci cu egalizatorul și reglezi frecvențele corect. Nu te baza doar pe modul presetat Music că nu faci treaba așa.

Desigur, o îmbunătățire majoră e și la latență, căci noul dongle e mai performant și oferă doar 10ms latență, motiv pentru care aceste căști sunt excelente în jocurile competitive, fiind cu 33% mai rapide decât alte căști wireless similare de la concurență. Wink wink.

Deci da, sunetul e foarte, foarte bun și pot fi folosite oricând și pentru muzică fără probleme, chiar dacă ești pretențios. Singurul minus al lor e volumul care putea fi mai mare, mi se pare că se aud mai încet decât sunt eu obișnuit. Recunosc, n-am încercat direct pe fir, ci doar wireless.

Autonomie

Declarată este de 70 de ore, iar dacă lași căștile 15 minute la încărcat o să câștigi 6 ore de utilizare. Acum, niciodată producătorii nu vor spune adevărul când vine vorba de autonomie, că e imposibil, nu e cu rea intenție. Autonomia e diferită pentru fiecare utilizator, căci contează volumul, tipul de conectivitate, dacă e folosit sau nu ANC, dacă e folosită sau nu iluminarea (aici nu e cazul, că nu există) și altele. Dar hai să nu zicem 70 de ore, hai să zicem 50 de ore autonomie într-un mediu real de utilizare, cu volumul dat spre maxim și ANC pornit. Asta înseamnă că dacă te joci 4 ore zilnic ar însemna deja în jur de 12 zile, hai să zicem 2 săptămâni.

Concluzie

Știu că o să fiu înjurat, dar mi-o asum. Căștile sunt bune și prețul este meritat. Știu că sunt scumpe, dar sunt niște căști reușite. Așa cum am spus mai sus în review, sunetul este impecabil. Vin cu un design robust, un sunet clar și bine definit, o autonomie ridicată și funcții avansate. Acestea combinate duc la un preț pe măsură.

Desigur, există și părți mai puțin plăcute, cum ar fi volumul nu foarte ridicat și greutatea care poate fi deranjantă pentru unele persoane.

Altex – 1299 lei