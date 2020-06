Razer Gigantus V2 3XL – un covor pe post de mousepad

Impreuna cu Ornata V2 am primit si un mousepad de la Razer ca sa il folosesc zi de zi. Cand am vazut ca este vorba despre un model 3XL am crezut ca nu-i adevarat.

Nu stiu daca pana acum ati vazut un astfel de mousepad, eu cel putin sunt la primul contact. Este vorba de Gigantus V2 3XL, adica un mousepad URIAS!

Am vazut covoare mai mici decat mousepad-ul acesta ­čÖé Si nu, nu o spun in sensul rau ci doar mi se pare mult prea mare pentru…mine. Caci sigur sunt persoane care fix asta cauta.

Acest tip de mousepad este gandit sa acopere tot biroul si sa ofere o aderenta buna tastaturii, dar sa ofere si o alunecare fina a mouse-ului.

Si reuseste. Este foarte aderent si in acelasi timp mouse-ul aluneca foarte bine. Este gros, aproape 1cm, iar dimensiunile o sa le vedeti in poze.

Este destul de bine facut, iar singurul minus pe care l-am gasit au fost marginile fara cusatura. Ma gandesc ca in timp exista riscul sa se rupa dar in acelasi timp ma gandesc ca este un  Razer si asa ceva n-ar fi normal sa se intample. Probabil s-au gandit la asta.

Ce pot sa va mai spun despre el? V-am zis ca este mare, sta foarte bine pe birou, mouse-ul aluneca usor. Masoara 120cm lungime si 55cm latime. V-am zis, este cat un covoras de baie poate chiar mai mare. Costa 50 de euro pe Amazon.