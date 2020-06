Review Razer Ornata V2 – tastatura semi-mecanica

Cand a aparut prima Ornata am ramas placut surprins de calitatile ei. Era o tastatura semi-mecanica foarte buna dar nu neaparat ieftina. A aparut V2, versiunea imbunatatita, si am avut ocazia sa o folosesc.

Ornata V2 este foarte similara cu V1. Schimbari majore nu pot spune ca sunt, dar in continuare a ramas una dintre cele mai bune tastaturi din segmentul ei de pret.

Ornata V2 face tranzitia de la tastaturile cu membrana la cele mecanice. Sunt persoane care nu pot lucra cu o tastatura mecanica indiferent de switch-uri, dar vor calitatile unei astfel de tastaturi.

De asemenea, sunt persoane care isi doresc o tastatura cu membrana pentru silentiozitate si in acelasi timp vor si feedback-ul sau performantele unei tastaturi mecanice.

Exista un echilibru intre toate acestea, iar Ornata V2 fix asta este. Este o tastatura care impaca si capra si varza si din punctul meu de vedere este o tastatura geniala.

La prima vedere este o tastatura simpla. Design-ul este clasic fara butoane suplimentare, fara elemente care sa o scoata in evidenta. Cred ca asta isi doreste sa fie, o tastatura discreta dar puternica.

Tot ce ofera este o iluminare RGB buna si un palm rest magnetic dintr-un material moale. Acesta este foarte bun in sesiunile de gaming si ofera si o pozitie mai buna a mainilor.

Materialele folosite sunt rezistente, structura este solida si nu pare sa cedeze prea usor in momentul in care o lovesti mai tare. Plasticul este mat, nu retine amprentele, este foarte aderent chiar si atunci cand degetele iti transpira si se curata usor.

Senzatia pe care o ofera la scris este una foarte buna din punctul meu de vedere. Aici nu pot sa fiu obiectiv deoarece tastatura parca a fost gandita pentru mine si ce spun acum s-ar putea sa nu fie pe placul tuturor.

Opune o rezistenta la apasarea tastelor mai mare decat o tastatura mecanica, ceea ce inseamna ca nu poti apasa o tasta din greseala. Ai nevoie de putina forta si asta imi place. Feedback-ul primit este puternic, simti fiecare apasare, simti click-ul si iti ofera senzatia de control.

Poate unora nu le place aceasta senzatie si cauta o tastatura cu switch-uri liniare de tipul Cherry MX Red. Pot compara switch-urile semi-mecanice ale lui Ornata V2 cu switch-urile Cherry MX Blue. Senzatia este destul de similara insa zgomotul este mult mai slab.

Stiti foarte bine ca switch-urile Blue sunt cele mai zgomotoase iar daca incerci sa te joci cu cineva in camera s-ar putea sa devina enervant. Cu Ornata V2 nu exista problema asta chiar daca produce un zgomot pe care l-ai putea recunoaste imediat. Este un click cu un sunet original pe care il vei recunoaste. Nu suna nici a tastatura clasica dar nici a tastatura mecanica. Partea buna este ca sunetul produs nu este foarte puternic.

Eu m-am inteles foarte bine cu tastatura cand a venit vorba de scris. Este cea mai buna tastatura pentru scris folosita de mine in ultimii ani. In gaming experienta este la fel de buna. Nu am simtit nici o limitare, raspunsul tastelor este instant si nu am simtit ca o tastatura mecanica s-ar fi descurcat mai bine.

Tastatura costa 100 de euro si consider ca merita banii. Nu este o tastatura de compromis, nu este o solutie mai ieftina pentru tastaturile mecanice. Este pur si simplu o tastatura semi-mecanica foarte buna cu un comportament exemplar in gaming si feedback foarte bun la scriere.