Realme GT 2 Pro prezentat – primul flagship adevărat al companiei

Realme a vehiculat în ultima perioada mai multe telefoane în segmentul flagship killer, iar cu GT 2 Pro țintesc mai sus în timp ce prețul îl păstrează destul de jos.

Realme GT 2 Pro folosește procesorul Snapdragon 8 Gen1 realizat pe o tehnologie de 4nm cu mai multe dotări – varianta de baza pornește cu 8GB RAM și 128GB stocare, iar varianta full options cum îmi place mie să-i spun vine cu 12GB RAM și 512GB pentru stocare, memorie de tip UFS 3.1.

În materie de ecran, avem un AMOLED de 6.7 inch protejat Gorilla Glass Victus, compatibil cu tehnologia LTPO2, ceea ce înseamnă că rată de reîmprospătare variabilă de până la 120Hz poate coborî până la 1Hz în funcție de scenariul de utilizare. Rezoluția este 1440×3216, compatibil cu HDR10+ și acoperă 1B culori. De asemenea, are o rată de eșantionare la atingere de 1000Hz – cea mai performanță întâlnită pe un telefon mobil.

Pe spate are 3 senzori foto: cel principal de 50MP SONY IMX 766 cu PDAF omnidirecțional și OIS, unul 50 MP produs de Samsung, model JN1 pentru pozele ultrawide spectaculos: are cel mai mare unghi de deschidere disponibil pe un telefon mobil – 150 de grade. Bineînțeles acesta poate fi utilzat și în varianta standard la 119 grade. Al treilea senzor de 3MP este de tip microscop și permite zoom de până la 40x. Poate filma [email protected] și [email protected] Camera frontală are 32MP.

Bateria are o capacitate de 5000mAh și se încarcă rapid la 65W, conform celor spuse de producători un ciclu complet de încărcare ar trebui să dureze 33 de minute. Tind să-i cred după ce am văzut cum se descurcă GT Neo2.

Cei de la Realme se laudă că telefonul este construit din materiale care reduc amprenta de carbon în procesul de construcție.

Sunetul este de tip stereo, nu oferă certificare de protecție împotriva apei și a prafului, nu prezintă cardSD și se lansează cu Android 12 alături de RealmeUI 3.0.

Prețul variantei vanilla este de 613$, iar cel cu 12GB RAM/512GB RAM va costă 787$.