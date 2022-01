La multi ani ArenaIT, la multi ani tuturor!

Iata ca a mai trecut un an si, pe langa faptul ca am trecut in 2022, astazi ArenaIT a implinit 15 ani de viata. Practic, motiv bun pentru doua urari de „La multi ani!”.

La ArenaIT lucrurile stau bine. De vreo patru ani am reusit sa inchegam o echipa super unita si stabila. Suntem toti pasionati de tehnologie si am ajuns sa fim, in primul rand, prieteni. Asa ca nu pot sa ratez ocazia sa multumesc acum fiecarui membru din echipa Arena IT pentru munca depusa in ultimii ani, fara de care nu am mai fi fost aici. Multumesc, intr-o ordine dezordonata, lui Gabi, Razvan, Cristi si Alex!

In cei 15 ani de activitate s-au scris nu mai putin de 20.905 articole si 132.477 comentarii pe site. Enorm, nu? Si daca tot am inceput cu cifre, sa va dau si niste cifre pentru 2021, ca tot am trecut in 2022.

In 2021 s-au publicat pe site 1495 de articole, cu 137 mai multe decat in 2020. Tot in 2021 am avut 1.2 milioane de vizitatori si aproape 5000 de comentarii. N-a fost cel mai bun an din istoria site-ului, dar nici cel mai rau. Dar cum spuneam, eu sunt bucuros pentru ceea ce avem. Si sunt bucuros ca am reluat multe serii de articole din trecut, cum ar fi Sondajul de marti.

Ce ne propunem pentru 2022? Nici nu stiu, mie mi-ar placea sa avem mai multe articole cu substanta, documentate, mai multe articole care sa va invite pe voi, cititorii, la discutie, repornirea de serii vechi precum Cafeluta IT sau Configuratia Lunii si, de ce nu, mai mult continut pe canalul nostru de YouTube. De acest ultimul deziderat sper sa ma pot ocupa eu cat mai mult, de indata ce „studioul” din noua casa va fi gata. Tineti aproape!

Voi ce planuri aveti pentru 2022? Dar cum a fost 2021?

Si, nu in ultimul rand, va urez si voua la multi ani si un an nou exact asa cum vi-l doriti!