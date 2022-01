CES 2022: noua gama desktop si monitoare de gaming Acer Predator

Acer a dezvaluit in cadrul CES 2022 si noile desktop-uri de gaming Predator Orion 5000, Predator Orion 3000, un monitor OLED Predator si o pereche de monitoare IPS care combina imaginile VESA DisplayHDR 1000 cu rate de refresh ridicate.

Predator Orion 5000 este destinat celor care vor performanta suprema. Acesta este echipat cu până la cel mai recent procesor Intel Core i7 din a 12-a generație (pe un chipset Intel H670) și placa grafică NVIDIA GeForce RTX 3080. Vine cu Windows 11, 64 GB de RAM DDR5 la 4.000 MHz și până la 2 TB spațiu de stocare pe SSD-uri M.2 PCIe 4.0. Ventilatoarele Predator FrostBlade 2.0 cu iluminare ARGB susțin aceste componente puternice, păstrând sistemul rece. Această generație de ventilatoare utilizează un design de presiune statică pentru a optimiza fluxul de aer, în timp ce rulmenții etanșați și un nou design în formă de arc de-a lungul capetelor aripioarelor ventilatoarelor reduc vibrațiile și zgomotul. Pasionații de computere vor aprecia designul toolless al șasiului care permite accesul ușor la componentele interne, cum ar fi actualizarea sistemului de răcire a procesorului la un cooler cu lichid de până la 240 mm, precum și opțiunile de configurare flexibile care maximizează posibilitățile viitoare de upgrade.

Funcțiile de diminuare a latenței includ controlerul Ethernet Killer E3100G 2.5G și Intel Wi-Fi 6E pentru acces mai fiabil la internet, în timp ce DTS: X Ultra permite jucătorilor să transforme orice pereche de căști sau difuzoare într-un sistem de sunet de ultimă generație la 360 de grade. Patru porturi USB (3x Type-A și 1x Type-C) și mufele audio poziționate convenabil în partea de sus a șasiului permit accesul ușor, în timp ce alte câteva porturi aflate în spatele sistemului mențin cablurile utilizate mai rar în afara razei vizuale.

Pretul porneste de la 2000 euro si va fi disponibil din luna martie.

Predator Orion 3000 vine echipat cu un procesor până la Intel Core i7 din a 12-a generație (pe un chipset Intel B660) și o placa grafică până la NVIDIA GeForce RTX 3070. Sistemul mid-tower mai include până la 64 GB de memorie DDR4 de 3.200 MHz și 2 TB de stocare pe SSD PCIe NVMe completează hardware-ul pentru a crește timpii de răspuns și de încărcare, toate fiind compatibile cu o acțiune ultra-rapidă în orice joc. Pentru cazul în care spațiul de stocare de 2 TB pe SSD nu este suficient, este inclus și un HDD SATA3 cu o capacitate de 6 TB.

Un controler Ethernet Intel Killer E2600, Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) și Control Center 2.0 oferă jucătorilor toate instrumentele necesare pentru a elimina competiția online, în timp ce DTS:X Ultra le permite să experimenteze filmele lor preferate, muzică și jocuri cu sunet spațial din lumea reală.

Seria Predator Orion 3000 are același design atractiv precum Orion 5000, sistemul fiind construit din sticlă de culoare închisă, plastic, metal și plasă, cu un panou lateral transparent opțional, compatibil EMI. Trei ventilatoare Predator FrostBlade 2.0 de 92×92 mm optimizează fluxul de aer și răcesc interiorul. În plus, centrul ventilatoarelor are LED-uri RGB încorporate a căror iluminare poate fi controlată prin intermediul software-ului PredatorSense.

Pretul porneste de la 1300 euro si va fi disponibil incepand cu luna februarie.

Noile monitoare de gaming Predator X32 și X32 FP au fost proiectate cu atenție pentru a echilibra performanța așteptată de jucători cu strălucirea vizuală de care au nevoie creatorii de conținut. Cu rate de refresh de 160 Hz și respectiv 165 Hz (overclockat), ambele monitoare UHD (3.840 x 2.160) de 32 inchi se laudă și cu certificări VESA DisplayHDR 1000, panouri IPS care acceptă reglarea locală miniLED pe 576 de zone, precizie a culorii Delta E<2 și acoperire de 99% a gamei de culori AdobeRGB. Drept urmare, acestea oferă imagini uimitor de clare și fluide, care sunt esențiale pentru urmărirea obiectelor pe măsură ce se mișcă pe ecran. Predator X32 profită de performanța excepțională oferită de NVIDIA G-SYNC® ULTIMATE pentru a oferi HDR real și o latență ultra-scăzută, rezultând o experiență de joc mai bună. Jucătorii de

titluri competitive multiplayer vor aprecia NVIDIA Reflex, o suită formată din GPU, G-SYNC și tehnologii software care măsoară și reduc latența sistemului în jocurile online – în cele din urmă ajutând jucătorii să țintească mai rapid, să reacționeze mai rapid și să fie mai preciși. În plus, acest monitor a câștigat CES Innovation Award.

Predator X32 FP vine cu un port HDMI 2.1, ceea ce înseamnă că jucătorii se pot bucura de jocuri 4K nu numai pe computer, ci și pe consolă. Cu o rată de refresh de 165 Hz (overclock) și un timp de răspuns de 1 ms, acesta este cel mai rapid monitor 4K disponibil în prezent. Tehnologia AMD FreeSync Premium Pro îmbunătățește și mai mult experiența de joc, susținând capabilitățile HDR și oferind imagini fluide și o latență scăzută, chiar și în timpul scenelor cu grafică intensă.

Monitorul Predator X32 a câștigat CES Innovation Award la categoria „Computer Peripherals & Accessories”. Predator X32 va fi disponibil din al treilea trimestru al anului 2022 la pretul de 1900 euro, in timp ce X32 FP va costa 1600 de euro, cu o disponibilitate din al doilea trimestru al anului 2022.

Monitorul de gaming Predator CG48 oferă jucătorilor 48″ de glorie 4K pură, chiar și la rate de refresh de 138 Hz. Echiparea cu HDMI 2.1 și DisplayPort 1.4 înseamnă că jucătorii se pot bucura de o experiență de joc de nivel superior chiar și pe console, în timp ce patru porturi USB 3.2 și un port USB Type-C oferă spațiu mai mult decât suficient pentru a găzdui orice periferic suplimentar dorit. În plus, tehnologia AMD FreeSync™ Premium Pro și un timp de răspuns de până la 0,1 ms (G-to-G) permit unele dintre cele mai rapide jocuri 4K posibile: fiecare afișaj cu tehnologie AMD FreeSync Premium Pro este proiectat pentru a asigura o experiență de joc fluidă, cu o rată de refresh variabilă (VRR), care minimizează întreruperile. Ecranul OLED al nolui Predator CG48 folosește un raport de contrast de 135K:1, HDR10 și o acoperire de 98% a gamei de culori DCI-P3 pentru a oferi una dintre cele mai uimitoare experiențe vizuale posibile în prezent. Monitoarele OLED sunt capabile să dezactiveze pixelii individuali, permițând reproducerea unui negru adevărat.