realme 8 5G a fost lansat si are un pret bun

realme 8 5G a fost lansat astazi, Darius deja a publicat review-ul si stiti ce poate telefonul. Totusi, anuntul oficial a fost facut abia acum si revenim cu cateva informatii.

Puteti citi review-ul AICI, iar eu o sa va ofer doar niste extra informatii. Cum ar fi faptul ca telefonul dispune de Dynamic RAM Expansion, o functie care transforma memoria ROM in memorie RAM la nevoie.

De asemenea, telefonul are 3 camere: una de 48MP principala cu multe functii inglobate (Nighmote, Portrait, AI Beauty etc) si inca 2 camere secundare, una de 2MP pentru Macro de la 4cm si una pentru portrete.

Bateria are 5000mAh si are un mod avansat de economisire a energiei. Practic, cu doar 5% baterie poti sa face multe lucruri, gen peste o ora de chat online sau 34 de ore in standby.

Plus ca are si un mod care comuta intre 5G si 4G atunci cand tehnologia 5G nu este utilizata tocmai pentru a economisi energie.

Slotul de card este triplu, deci se pot monta 2 cartele SIM si un card microSD simultan.

realme 8 5G va fi disponibil la partenerii locali începând cu 18 mai, fiind în ofertă specială pentru primele trei zile de vânzare la un preţ ce porneşte de la 879,99 lei.